Врач Спиридонова рассказала, в каких случаях головной убор может представлять опасность

Особую опасность представляет стояние в машине в пробке, стоянка на жаре или долгое пребывание в прямом солнечном свете без вентиляции. В такой ситуации головной убор может не защитить, а наоборот поспособствовать тепловому и солнечному ударам.Главврач Цивильской больницы в Чувашии Анджела Спиридонова рассказала, какие последствия могут быть у этого.Плотная ткань кепки, отсутствие отверстий для вентиляции и сжатая посадка мешают терморегуляции. Также происходит нарушение движения крови и теплообмена, кожа перегревается, а мозг не может отдать избыточное тепло.В закрытой машине терморегуляция ухудшается: воздух под кепкой нагревается, особенно при закрытых окнах, а капот и стекла сильно нагреваются.По данным National Collaborating Centre for Environmental Health (Канада), кепки с маленькими полями (как бейсболки) эффективно блокируют солнечное излучение, но при этом на 60% замедляют испарение тепла, а значит увеличивают вероятность перегрева.Рекомендуемые шляпы с полями ??7,5?см и вентиляцией сочетают защиту от солнца и возможность охлаждения воздуха.В жаре одежда должна быть свободной, лёгкой, светлой — это облегчает теплообмен и испарение пота, что особенно важно при использовании головных уборов.Эксперт отметила, что никогда нельзя оставлять людей (или животных) в стоящей под солнцем машине, так как температура внутри может вырасти до критических значений очень быстро. Головной убор является только частью средств защиты, но если используется неправильно, то может и навредить.

