Врач назвала причины эмоциональной нестабильности после еды

Некоторые люди замечают, что после еды их эмоциональное состояние меняется: появляется раздражительность, тревожность или резкие перепады настроения. Часто это связывают с усталостью или стрессом, но одной из возможных причин может быть базовый дефицит ключевых нутриентов — витамина B6 и магния. Как именно эти вещества участвуют в метаболизме и регуляции нервной деятельности, рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.Уточняется, что витамин B6 необходим для преобразования триптофана в серотонин, а магний регулирует работу нервной системы, снижая возбудимость нейронов. Дефицит этих веществ может проявляться также в виде мышечных сокращений, бессонницы и других симптомов.«После еды организм активизирует процессы обмена веществ, и если запасы B6 и магния истощены, их нехватка в этот момент становится особенно заметной. Например, витамин B6 необходим для преобразования триптофана (аминокислоты хорошего настроения) в серотонин. Если этого витамина мало, синтез «гормона счастья» нарушается, что может вызывать эмоциональную нестабильность — беспричинную грусть, раздражительность, апатию», — пояснила врач.Кроме дефицита нутриентов, добавила Демьяновская, на настроение могут влиять резкие перепады глюкозы в крови, пищевая непереносимость и дисбаланс кишечной микробиоты. Для восполнения B6 рекомендуется включать в рацион говяжью печень, рыбу, бананы и орехи, а магний содержится в семечках, орехах и темном шоколаде.«Оптимальный подход, который не позволит допустить дефицита, — сбалансированное питание с достаточным количеством белков, полезных жиров и сложных углеводов», — резюмирует врач.По ее словам, важно сочетать магнийсодержащие продукты с источниками витамина D и кальция. Эмоциональная нестабильность после еды может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, поэтому при отсутствии улучшений стоит обратиться к врачу. Восполнение дефицита витаминов и минералов может значительно улучшить настроение и общее самочувствие.

