Врачи порекомендовали есть меньше натрия для снижения риска инсульта
По словам Леонардо Пианко, доктора медицинских наук, кардиолога, рацион с большим количеством натрия может усугубить повышенное артериальное давление и уже имеющиеся факторы риска. Это повысит риск возникновения инсульта.
Большинство из нас едят значительно больше соли, чем нужно. Нормой же считается 2300 мг натрия в сутки.
Чтобы сократить потребление натрия, читайте этикетки на продуктах и выбирайте такие, в которых менее 5% от суточной нормы на порцию; готовьте дома; используйте усилители вкуса без соли (специи, травы); покупайте замороженные или свежие овощи; ешьте меньше ультраобработанных продуктов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Неврология
Добавить комментарий