Психолог объяснила причины ночных разговоров во сне

Разговоры во сне — это распространенное явление, которое может включать как бессвязные фразы, так и логичные диалоги.

Психолог, автор книги «Комитет сна» Дейрдре Барретт выяснила, что содержание ночных бесед значительно отличается от речи в бодрствующем состоянии, часто включая слова о гневе, функциях тела, еде и сексе.

«Речь во сне содержит больше негативных эмоций и ругательств, чем дневная речь», — отмечает Барретт.

По ее словам, в большинстве случаев «спящие не очень связаны с реальностью» и их заявления часто не содержат ничего чувственного или откровенного.

Что касается причин, по которым люди говорят во сне, то они могут быть связаны с самими сновидениями. В фазе медленного сна диалоги обычно короткие и неразборчивые, а в REM-фазе — более связные и осмысленные.

Согласно данным издания, разговоры во сне чаще происходят у людей с нарушениями сна, а также у тех, кто испытывает стресс или недосып. Употребление алкоголя также может увеличивать вероятность ночных бесед.

«Разговоры во сне — это просто сбой в переходах между стадиями сна», — заключает Барретт.

Она уточнила, что данный сбой не является тревожным расстройством, если только не приводит к частым нарушениям или пробуждениям партнеров. Если же разговоры становятся регулярными и мешают качеству сна, можно обратиться за помощью к специалистам.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил valyuha в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь