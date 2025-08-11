Врач перечислила защищающие сердце продукты
По ее словам, не существует какого-то одного «волшебного» продукта, употребление которого защитило бы сердце. «Золотым стандартом рациона для защиты сердца считается средиземноморская диета: не менее 500 граммов овощей в день, полезные жиры из рыбы, орехов, семян, растительных масел, а также умеренное количество белка», — объяснила доктор.
Наиболее полезны для сердца омега-3 кислоты, которые способствуют уменьшению воспаления сосудов, отметила Уланкина и уточнила, что они содержатся в жирной морской рыбе (лососе, скумбрии, сардинах). Также для сердца важны магний и витамин Е, подчеркнула врач.
Уланкина посоветовала для здоровья сердца есть темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов, а картофель варить и запекать в кожуре. По словам доктора, кожура и прилегающий к ней слой мякоти богаты калием, помогающим регулировать артериальное давление и улучшающим работу сердца.
Иллюстрация к статье:
