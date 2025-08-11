Как отличить паническую атаку от сердечного приступа, советует врач

Сердечный приступ порой путают с панической атакой. У них есть схожие симптомы, но и заметные отличия. Как определиться с верным диагнозом, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.Особенностью панических атак является отсутствие внешней причины. На человека внезапно накатывает страх в обычной обстановке: на рабочем месте, в транспорте, на огородной грядке, в магазине и пр. Кроме паники возникает и ощущение боли в груди.Боль чаще всего локализуется в зоне сердца и является колющей. Она может развиваться на фоне сильного головокружения или потери ориентации во времени и пространстве. Главной отличительной особенностью является чувство нехватки воздуха, сопровождаемое учащённым сердцебиением, поясняет доктор. Ещё одно отличие именно панической атаки: она обычно длится недолго, не более пяти минут.Что касается сердечного приступа, то в этом случае боль в сердце давящая, сжимающая, сосредоточена за грудиной. Тоже может сопровождаться одышкой и сбоями пульса, но тут он не всегда учащается, может, напротив, замедляться, вероятны перебои в работе сердца. Нередко присутствует и такой характерный симптом как обильный холодный пот.Такой стенокардический приступ может быть довольно длительным. Но если он продолжается свыше 20 минут, необходим вызов скорой помощи. Поскольку итогом может стать инфаркт миокарда, предупреждает врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки