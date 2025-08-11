Древняя практика дуновения в раковину может помочь в лечении опасного храпа

По данным небольшого рандомизированного контролируемого исследования, опубликованного в ERJ Open Research, у людей, которые в течение шести месяцев регулярно практиковали дуновение в раковину, наблюдалось уменьшение симптомов обструктивного апноэ сна (ОАС).Синдром обструктивного апноэ сна (ОАС) — распространённое расстройство сна, при котором дыхание многократно останавливается ночью из-за закупорки дыхательных путей. Это приводит к громкому храпу, беспокойному сну и дневной сонливости. Кроме того, оно повышает риск развития гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.Продувание в раковину, или шанкх, было частью индийской культуры на протяжении тысячелетий. Новое исследование показало, что люди с умеренным синдромом обструктивного апноэ сна, практикующие шанкх, лучше спали, чувствовали себя бодрее в течение дня и реже сталкивались с остановками дыхания ночью. Исследователи утверждают, что продувание в раковину — это простой и недорогой метод, который может помочь облегчить симптомы без необходимости приема лекарств или аппаратов.«Стандартным методом лечения синдрома обструктивного апноэ сна является аппарат непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СИПАП), который поддерживает дыхательные пути пациента открытыми, подавая воздух через маску в течение всей ночи. Несмотря на эффективность, многие пациенты считают этот метод неудобным и испытывают трудности при его постоянном использовании», - сказал руководитель исследования доктор Кришна К. Шарма из Центра и научно-исследовательского института «Вечная Кардиология» в Джайпуре, Индия. «В моей клинической практике несколько пациентов сообщали о том, что чувствовали себя более отдохнувшими и испытывали меньше симптомов после регулярной практики дуновения шанкха — традиционного йогического дыхательного упражнения, включающего выдох через раковину. Эти наблюдения побудили нас разработать научное исследование, чтобы тщательно проверить, может ли эта простая древняя практика служить эффективной терапией для людей с синдромом обструктивного апноэ сна».В исследовании приняли участие 30 человек с синдромом обструктивного апноэ сна средней степени тяжести в возрасте от 19 до 65 лет, которые проходили обследование в Центре кардиологической помощи и научно-исследовательском институте Eternal с мая 2022 года по январь 2024 года. Пациенты прошли полисомнографическое обследование, то есть их сон отслеживался в течение ночи, и им задавались вопросы о качестве сна и о том, насколько сонными они себя чувствуют в течение дня.Пациентов случайным образом распределили либо по группам, где они обучались дуть в раковину (16 пациентов), либо по группам, где выполняли упражнения на глубокое дыхание (14 пациентов). Участникам предоставили традиционный шанкх, используемый в йоге. Перед началом домашних занятий они прошли обучение в клинике у члена исследовательской группы. Участникам рекомендовалось заниматься дома не менее 15 минут пять дней в неделю. Через шесть месяцев пациенты прошли повторную оценку.По сравнению с людьми, практиковавшими глубокое дыхание, люди, практикующие шанкх, испытывали на 34% меньше сонливости в дневное время. Они сообщили о лучшем сне, а полисомнография показала, что у них в среднем на четыре-пять эпизодов апноэ (остановок дыхания во время сна) в час меньше. Кроме того, у них был более высокий уровень кислорода в крови ночью.«Способ дуть в шанк весьма своеобразен. Он включает в себя глубокий вдох, за которым следует сильный, продолжительный выдох через плотно сжатые губы. Это действие создаёт сильные вибрации и сопротивление воздушному потоку, что, вероятно, укрепляет мышцы верхних дыхательных путей, включая горло и мягкое нёбо — области, которые часто спадают во время сна у людей с синдромом обструктивного апноэ сна. Уникальная спиральная структура шанкха также может способствовать определённым акустическим и механическим эффектам, которые дополнительно стимулируют и тонизируют эти мышцы», - сказал Шарма.Для людей с синдромом обструктивного апноэ сна, особенно для тех, кто считает СИПАП-терапию неудобной, дорогой или недоступной, наши результаты предлагают многообещающую альтернативу. Вдыхание воздуха по методу Шанкха — это простая и недорогая дыхательная техника, которая может помочь улучшить сон и уменьшить симптомы без необходимости использования аппаратов или лекарств.«Это небольшое исследование, но сейчас мы планируем более масштабное исследование с участием нескольких больниц. Следующий этап позволит нам подтвердить и расширить наши результаты на более широкой и разнообразной выборке, а также оценить эффективность метода продувания шанкха в течение более длительного периода», - говорит Шарма. «Мы также хотим более подробно изучить, как эта практика влияет на тонус мышц дыхательных путей, уровень кислорода и сон. Нас особенно интересует сравнение метода продувания Шанкха со стандартными методами лечения, такими как СИПАП-терапия, и изучение его потенциальной эффективности при более тяжёлых формах синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС)».«Обструктивное апноэ сна — распространённое заболевание во всём мире. Мы знаем, что у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна наблюдается плохое качество сна и повышенный риск гипертонии, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Часть пациентов испытывает сонливость в течение дня. Несмотря на то, что СИПАП-терапия и другие методы лечения доступны на основе тщательной диагностики тяжести заболевания, всё ещё существует потребность в новых методах лечения»», - отмечает профессор София Шиза, руководитель группы ERS по изучению нарушений дыхания во сне при Университете Крита (Греция), не принимавшая участия в исследовании. «Это интригующее исследование показывает, что древняя практика дуновения в шанкх потенциально может стать методом лечения синдрома обструктивного апноэ сна у отдельных пациентов, направленным на тренировку мышц. Более масштабное исследование поможет получить больше доказательств эффективности этого метода, который может быть полезен в качестве варианта лечения или в сочетании с другими методами лечения у отдельных пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна».

