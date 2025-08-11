Кардиолог предупредила о причинах стремительно молодеющей гипертонии

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 20 лет число случаев гипертонии у людей в возрасте от 30 до 39 лет увеличилось на 30-40 процентов, предупредила доктор медицинских наук, кардиолог, главный врач «Скандинавского Центра Здоровья» Наталья Гаврилова.Одним из главных факторов стремительно молодеющей гипертонии врач назвала сидячий образ жизни: недостаток движения снижает эластичность сосудов, из-за чего и возникают проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.Также спровоцировать гипертонию в молодом возрасте может хронический стресс, отметила Гаврилова. Она объяснила, что из-за постоянного нервного перенапряжения повышается уровень гормона кортизола, что провоцирует задержку жидкости в организме, рост объема циркулирующей крови и увеличение артериального давления. Кроме того, по словам врача, стресс стимулирует воспалительные процессы в стенках сосудов, нарушая их способность к нормальному сжатию и расслаблению, а неправильное питание и энергетики лишь усиливает эти процессы.Провоцировать гипертонию также может постоянное использование гаджетов. «Синий свет от экранов тормозит выработку мелатонина, нарушает сон и в итоге повышает давление. Кроме того, смартфоны и соцсети усиливают стресс, что также способствует развитию гипертонии», — объяснила кардиолог.Вызывает гипертонию и систематический недосып. «Сон менее шести часов в сутки приводит к повышению уровня кортизола, инсулинорезистентности и набору веса. Все это напрямую связано с гипертонией», — уточнила Гаврилова.

