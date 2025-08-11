Россиянам перечислили неочевидные симптомы заболеваний сердца

Врач-терапевт, кардиолог из медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова заявила, что заболевания сердца могут проявляться неочевидными симптомами.«Постоянное ощущение усталости даже после отдыха и снижение выносливости при привычных физических нагрузках могут указывать на сердечную недостаточность, аритмию, пороки сердца», — пояснила медик. Остановки дыхания во сне, по ее словам, также считаются фактором повышенного риска гипертонической болезни, инфаркта и инсульта.При нарушении сердечного ритма или низком артериальном давлении могут возникать головокружения, предобморочные состояния и обмороки, добавила специалистка. При стенокардии и инфаркте могут появляться боль в челюсти, шее, руке и спине, а при пороке сердца — бледность и синюшность кожи. Об инфаркте также могут говорить потеря аппетита, вздутие живота, изжога и тошнота, предупредила доктор.

