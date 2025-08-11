COVID-19 и грипп могут «разбудить» спящие раковые клетки и вызвать новые опухоли

Согласно новому исследованию, хронические раковые клетки в лёгких могут реактивироваться после перенесённого COVID-19 или гриппа. Результаты показывают, что респираторная инфекция может спровоцировать цепочку событий, приводящих к возникновению новой метастатической опухоли у пациентов, ранее перенесших рак.Даже после лечения и при объявлении рака в стадии ремиссии в различных органах тела всё ещё можно обнаружить небольшое количество спящих клеток. Данное исследование было посвящено метастатическому раку молочной железы, который у людей часто оставляет следы в лёгких.В некоторых случаях эти спящие клетки могут пробудиться и привести к рецидиву рака. Понимание причин этого процесса имеет ключевое значение для поиска новых способов профилактики, и данное исследование предполагает, что вирусные инфекции могут быть одним из потенциальных виновников.«Дремлющие раковые клетки подобны тлеющим углям в заброшенном костре, а респираторные вирусы подобны сильному ветру, который снова разжигает пламя», — сказал соавтор исследования Джеймс ДеГрегори.«Во время пандемии COVID-19 отдельные сообщения предполагали возможное увеличение показателей смертности от рака, подкрепляя идею о том, что сильное воспаление может способствовать пробуждению спящих диссеминированных раковых клеток», — добавил соруководитель исследования Хулио Агирре-Гисо.Для проверки этого метода учёные использовали мышиную модель метастатического рака молочной железы с покоящимися клетками в лёгких. Мыши были подвергнуты воздействию вируса гриппа А и SARS-CoV-2. В обоих случаях, несмотря на выздоровление мышей, клетки в лёгких начали размножаться, что привело к развитию раковых поражений в лёгких в течение двух недель.Группа также проверила свою теорию с помощью двух крупных популяционных исследований на людях.Первое из них, основанное на данных Британского биобанка, показало, что COVID-19 почти удвоил риск смерти от рака у пациентов, у которых рак был диагностирован не менее пяти лет назад и которые, следовательно, вероятно, находились в стадии ремиссии на момент начала заболевания COVID. Это было сделано после корректировки смертности, непосредственно связанной с COVID.«Эффект был наиболее выражен в первый год после заражения», — сказал исследователь Роэль Вермюлен, что подтверждает быстрое прогрессирование заболевания, которое наблюдалось в опытах на мышах.В то время как данные британского биобанка охватывали все виды рака, второе исследование, основанное на базе данных Flatiron Health Database в США, включало только пациентов, перенесших рак молочной железы. У тех, кто заразился COVID-19 в течение 52 месяцев наблюдения, вероятность развития метастазов в лёгких была почти на 50% выше.Комментируя исследование для Научного медиацентра, профессор Венского университета Андреас Берталер, не принимавший непосредственного участия в работе, сказал: «Представленные результаты являются инновационными и потенциально имеют большое клиническое значение. Исследование предоставляет механистические доказательства того, как респираторные вирусные инфекции реактивируют спящие диссеминированные раковые клетки и способствуют метастазированию».Этот механизм, обнаруженный авторами, связан с иммунным белком интерлейкином-6 (ИЛ-6). «Он играет роль в защите организма от инфекции, но также может запускать пролиферацию раковых клеток и способствовать росту опухоли», — объясняют Брук П. Дрезден и Джон Ф. Элкорн в статье в журнале News and Views, опубликованной одновременно с исследованием.На основании своих результатов группа полагает, что препараты, воздействующие на ИЛ-6, могут помочь бороться с риском рецидива у людей, переживших рак, но заразившихся респираторной инфекцией.И есть ещё один вопрос без ответа: какую роль могут играть вакцины? Данные о COVID-19 у людей были собраны до появления вакцин, поэтому неясно, могла ли прививка от COVID предотвратить некоторые случаи метастатического прогрессирования. Однако Агирре-Гисо подчеркнул, что людям, пережившим рак, безусловно, следует серьёзно задуматься о мерах предосторожности против респираторных инфекций, включая вакцинацию от COVID-19 и гриппа.«Вакцинация значительно снижает риск развития тяжёлого заболевания и, следовательно, тяжёлой воспалительной реакции после гриппа или инфекции SARS-CoV-2. Поэтому можно ожидать, что вакцинация также может снизить влияние на образование метастазов», — добавил иммунолог, профессор Карстен Ватцель.Хотя необходимы дополнительные исследования для полного понимания того, что происходит с точки зрения механизма, и того, насколько результаты, полученные на мышах, можно применить к человеку, эта работа все равно может оказать влияние на клиническую практику.«Полученные результаты поднимают вопрос о том, есть ли необходимость начинать тестирование людей, находящихся в стадии ремиссии рака, во время вирусного сезона, чтобы проверить, начали ли размножаться ранее спящие раковые клетки», — пишут Дрезден и Элкорн.Зимний сезон вирусов уже в самом разгаре в Южном полушарии, и скоро Север последует его примеру. «Респираторные вирусные инфекции навсегда останутся частью нашей жизни, — сказал ДеГрегори, — поэтому нам необходимо понимать долгосрочные последствия этих инфекций».

