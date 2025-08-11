Названы опасности популярных сывороток для роста ресниц
Эксперт обратила внимание на то, что сыворотки часто воспринимают как безопасную альтернативу наращиванию ресниц, но подобные средства не так безобидны, как многие думают. В одних составах содержатся пептиды или растительные масла, в других — мощные фармацевтические компоненты, в частности, соединения, что изначально предназначались для лечения глазных заболеваний. Одним из подобных активных веществ является биматопрост.
Эксперт подтверждает: средства с биматопростом реально помогают удлинять, утолщать ресницы и делать их темнее через 16 недель постоянного использования. Но эффект сохраняется только при постоянном использовании.
Биматопрост достаточно хорошо изучен, как и его побочные действия. Самые частые – это жжение, сухость и раздражение глаз, но они исчезают, когда средство отменяется. Но есть и более серьезные опасности: темнеет кожа на веках, теряется подкожная жировая клетчатка вокруг глаз, и они становятся «впалыми», начинается рост волос в области нанесения, может произойти опущение верхнего века или даже измениться цвет радужки.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий