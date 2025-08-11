Названы опасности популярных сывороток для роста ресниц

Популярные сыворотки для удлинения ресниц, в которых содержится биматопрост, способны провоцировать раздражение глаз и потемнение кожи век. Изданию The Conversation об этих рисках рассказала оптометрист Бики Хантьенс из Лондонского университета Святого Георгия.Эксперт обратила внимание на то, что сыворотки часто воспринимают как безопасную альтернативу наращиванию ресниц, но подобные средства не так безобидны, как многие думают. В одних составах содержатся пептиды или растительные масла, в других — мощные фармацевтические компоненты, в частности, соединения, что изначально предназначались для лечения глазных заболеваний. Одним из подобных активных веществ является биматопрост.Эксперт подтверждает: средства с биматопростом реально помогают удлинять, утолщать ресницы и делать их темнее через 16 недель постоянного использования. Но эффект сохраняется только при постоянном использовании.Биматопрост достаточно хорошо изучен, как и его побочные действия. Самые частые – это жжение, сухость и раздражение глаз, но они исчезают, когда средство отменяется. Но есть и более серьезные опасности: темнеет кожа на веках, теряется подкожная жировая клетчатка вокруг глаз, и они становятся «впалыми», начинается рост волос в области нанесения, может произойти опущение верхнего века или даже измениться цвет радужки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки