Психолог назвала действенный способ проживания эмоций

Психолог Юлия Винокурова рассказала о действенном способе проживания эмоций.Эксперт отметила, что хорошей основой для проживания эмоций является творчество. Оно помогает выразить то, что человек не может передать словами, а музыка и песни, особенно инструментальные, способны расслабить как психологически, так и физиологически, очистить психику от переживаний, снизить уровень кортизола и повысить продуктивность.При этом, если проблемы касаются серьезных вопросов в семье или отношениях, специалист советует обратиться к профессионалу и не исключать участия в социальных группах.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки