Гастроэнтеролог рассказала об опасности диеты хищника
«Фактически это избыток животного белка и недостаток растительного, избыток насыщенных жиров и трансжиров, малое количество качественных крахмалов, то есть сложных углеводов, малое количество клетчатки, избыточное количество добавленного сахара. Такой тип питания не только не поможет похудеть, но и серьезно подорвет здоровье», - отметила специалист.
По словам врача, переизбыток сливочного масла с насыщенными жирами повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 7%. Вдобавок девушки, которые любят эксперименты с экстремальными диетами, зачастую имеют камни в желчном пузыре, и избыток животного белка может спровоцировать желчнокаменную болезнь.
