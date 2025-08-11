Психолог рассказала о влиянии музыки на сознание человека

Психолог Юлия Винокурова рассказала, как музыка влияет на сознание человека.

Эксперт отметила, что музыка и звукотерапия помогают организму восстанавливаться и выстраивать процессы более позитивно и здорово. Знакомые мелодии, по ее словам, стимулируют воображение, вызывают эмоции, связанные с прошлыми переживаниями или образом желаемого будущего, а также воздействуют и на психологическом, и на физиологическом уровне.

Она пояснила, что музыка пробуждает в нас сценарии, паттерны и воспоминания, как, например, громкая мелодия из машины может напомнить танцы на дискотеке 20 лет назад. Таким образом сознание воспроизводит прошлое, убеждения и даже скрытые желания.

До этого ученые Сиднейского университета пришли к выводу, что музыка помогает бороться с одиночеством.

