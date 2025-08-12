Худым людям назвали причины высокого уровня холестерина
«Клиническая оценка должна выходить за рамки того, что видно в зеркале. Генетические факторы и накопление висцерального жира, невидимого глазу, являются одними из основных причин изменения уровня холестерина даже у худых людей», — пояснил Маркес.
Другими причинами врач назвал неправильное питание, хронический стресс и малоподвижный образ жизни.
Кроме того, на уровень холестерина может влиять рацион. По словам кардиолога Нивалдо Филгейраса, анализы ухудшаются из-за чрезмерного употребления полиненасыщенных жиров, жареной пищи, фастфуда и обработанных продуктов, таких как печенье, пирожные и снеки.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий