Соленья способствуют ускоренному старению: диетолог Гинзбург

Любовь к соленьям и их регулярное поедание способствует раннему появлению симптомов старения, констатирует известный российский диетолог Михаил Гинзбург.Пищевые привычки, пристрастия к определенным продуктам отражаются на внешнем виде человека – могут как замедлять, так и стимулировать проявление старения. Об этом напомнил в интервью диетолог Гинзбург, назвавший соленья «продуктом, вызывающим преждевременное старение».Эксперт заметил, что одним из самых любимых у россиян перекусом являются соленые помидоры и соленые огурцы. Многие считают эти продукты хорошим и даже полезным добавлением к зимнему рациону – ведь это овощи. Но Гинзбург подчеркнул, что сравнивать их со свежими овощами не следует. Соленые однозначно вредны, поскольку способствуют перегрузке солью, которая в большом количестве провоцирует развитие разных заболеваний и серьезно вредит сосудам.«Соленые огурцы и помидоры вредны, потому что перегрузка организма солью ускоряет старение и развитие возрастных болезней», - сказал диетолог в комментарии NEWS.ru.

