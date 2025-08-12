Защищает от болезней сердца: почему полезно есть инжир

Употребление инжира, богатого различными витаминами и микроэлементами, связано с профилактикой сердечно-сосудистых нарушений.Инжир (в особенности сушеный, хотя он и более калорийный) является полезным для здоровья во многих отношениях.«Инжир невероятно богат разными витаминами и микроэлементами, концентрация которых значительно возрастает, если есть инжир в сушеном виде. Однако в этом случае концентрация сахара и калорий в нем повышается почти в пять раз», - проинформировали ИноСМИ.Одним из несомненных достоинств инжира является высокое содержание меди, необходимой для многих жизненно важных процессов, включая нормализацию метаболизма, образования эритроцитов, нейротрансмиттеров. Помимо этого, в инжире очень много витамина В6, необходимого для расщепления белков, укрепления нервной системы и когнитивных функций, предотвращения раннего старения.«Регулярно употребляя инжир, можно укрепить свою сердечно-сосудистую систему», - пишет источник, ссылаясь на проведенные исследования.В частности, было установлено, что потребление инжира может содействовать снижению уровня «плохого» ЛПНП-холестерина, заполняющего полости артерий и повышающего риск ишемической болезни сердца, инфаркта. Вдобавок этот фрукт улучшает защиту от тромбов – в нем много витамина К, улучшающего сосудистые стенки.В то ж время специалисты советуют есть инжир с осторожностью из-за высокой концентрации природных сахаров и способности вызывать не только колебания глюкозы в крови, но и аллергии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки