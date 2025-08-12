Врач оценила шансы на ускорение зачатия в определенных сексуальных позах

Гинеколог Лорета Канивило заявила, что пары, решившиеся на зачатие ребенка, часто спрашивают, существуют ли сексуальные позы, которые способствуют наступлению беременности. Она оценила достоверность этого утверждения.«Научные данные показывают, что после эякуляции сперма быстро достигает матки. Этот процесс практически не зависит от позы», — пояснила Канивило.Тем не менее действительно существуют определенные позы, которые сокращают путь сперматозоидов до цели, добавила гинеколог.Так, по словам специалистки, кончик пениса находится ближе к матке при глубоком проникновении. Оно достигается, к примеру, в миссионерской позе и позе по-собачьи. Однако в них нет необходимости, утверждает врач, поскольку в организме человека природой заложены механизмы, способствующие оплодотворению.

