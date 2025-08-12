Пожилым людям назвали плюсы секса

Сексолог Мариана Соса призвала людей после 80 лет чаще заниматься сексом, чтобы укрепить здоровье.«В этом возрасте меняется то, как мы воспринимаем сексуальность. Появляется больше места для нежности, длительной близости и неспешного исследования», — пояснила Соса.По ее словам, сексуальная активность в пожилом возрасте улучшает качество сна, снижает уровень стресса, укрепляет иммунную систему и повышает жизненный тонус в целом. Кроме того, на данном этапе жизни одним из главных факторов риска для психического здоровья является одиночество. Однако благодаря частым физическим контактам это чувство становится не таким острым или исчезает вовсе, заключила специалистка.

