Обнаружена связь между оральным сексом и агрессивным видом рака

Американские врачи обнаружили связь между оральным сексом и агрессивным видом рака.Открытие удалось сделать, когда в одну из американских клиник обратилась 34-летняя женщина, у которой было 43 очага рака кожи на лице, руках и ногах. После операции по их удалению и иммунотерапии рак вернулся. Сначала врачи заподозрили у нее повреждение кожи солнцем и ослабленный иммунитет.Однако затем они обнаружили, что причиной стал вирус папилломы человека (ВПЧ), который начал производить вирусные белки. Причем известно, что этот вирус часто передается при различных видах сексуальной активности, включая оральный секс.У женщины также было обнаружено генетическое заболевание, ослабляющее иммунные клетки, поэтому врачи провели ей трансплантацию стволовых клеток. С момента лечения прошло три года. Она вышла в ремиссию, а другие осложнения, связанные с ВПЧ, такие как наросты на языке и коже, исчезли.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки