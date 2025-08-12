Врач назвал популярные причины аритмии
По его словам, ожирение создает хроническую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, провоцируя воспалительные процессы и нарушая активность предсердий. У людей с избыточным весом после 40 лет риск развития аритмии почти вдвое выше по сравнению с теми, кто поддерживает нормальную массу тела.
«Даже умеренное снижение веса значительно уменьшает вероятность сердечно-сосудистых осложнений и нормализует артериальное давление», — поясняет Сафонов.
Психоэмоциональные расстройства — еще один значимый фактор риска. Хронический стресс, депрессия и тревожные состояния нарушают работу нервной системы, регулирующей сердечный ритм. При этом сама аритмия усиливает тревожность, ухудшает сон и снижает качество жизни, создавая порочный круг. Без учета психологического состояния пациента лечение аритмии может быть недостаточно эффективным, предупреждает специалист.
Генетическая предрасположенность и возраст играют не менее важную роль. Наличие аритмии или инсультов у близких родственников значительно повышает индивидуальные риски. У пожилых пациентов хронические нарушения ритма могут ухудшать мозговой кровоток, увеличивая вероятность развития деменции.
Особую опасность представляет фибрилляция предсердий (ФП) — распространенная форма аритмии, часто протекающая бессимптомно. ФП создает условия для образования тромбов и резко повышает риск инсульта. Современным методом лечения является радиочастотная абляция — малоинвазивная процедура, позволяющая устранить очаг аритмии.
«Эта технология дает возможность не просто контролировать симптомы, а полностью избавить большинство пациентов от фибрилляции предсердий», — отмечает Сафонов.
Эксперт подчеркивает, что своевременная диагностика и комплексный подход к лечению аритмии с учетом сопутствующих заболеваний могут значительно улучшить прогноз и качество жизни пациентов. Особое внимание следует уделять контролю веса, психоэмоциональному состоянию и регулярным кардиологическим обследованиям, особенно при наличии наследственной предрасположенности.
Иллюстрация к статье:
