Врач назвал популярные причины аритмии

К 2036 году число пациентов с мерцательной аритмией может достичь 3,5 млн. Нарушения сердечного ритма варьируются от временных и безобидных до хронических состояний, угрожающих инсультом, инфарктом и внезапной смертью. Об этом рассказал врач, сердечно-сосудистый хирург отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма Никита Сафонов.По его словам, ожирение создает хроническую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, провоцируя воспалительные процессы и нарушая активность предсердий. У людей с избыточным весом после 40 лет риск развития аритмии почти вдвое выше по сравнению с теми, кто поддерживает нормальную массу тела.«Даже умеренное снижение веса значительно уменьшает вероятность сердечно-сосудистых осложнений и нормализует артериальное давление», — поясняет Сафонов.Психоэмоциональные расстройства — еще один значимый фактор риска. Хронический стресс, депрессия и тревожные состояния нарушают работу нервной системы, регулирующей сердечный ритм. При этом сама аритмия усиливает тревожность, ухудшает сон и снижает качество жизни, создавая порочный круг. Без учета психологического состояния пациента лечение аритмии может быть недостаточно эффективным, предупреждает специалист.Генетическая предрасположенность и возраст играют не менее важную роль. Наличие аритмии или инсультов у близких родственников значительно повышает индивидуальные риски. У пожилых пациентов хронические нарушения ритма могут ухудшать мозговой кровоток, увеличивая вероятность развития деменции.Особую опасность представляет фибрилляция предсердий (ФП) — распространенная форма аритмии, часто протекающая бессимптомно. ФП создает условия для образования тромбов и резко повышает риск инсульта. Современным методом лечения является радиочастотная абляция — малоинвазивная процедура, позволяющая устранить очаг аритмии.«Эта технология дает возможность не просто контролировать симптомы, а полностью избавить большинство пациентов от фибрилляции предсердий», — отмечает Сафонов.Эксперт подчеркивает, что своевременная диагностика и комплексный подход к лечению аритмии с учетом сопутствующих заболеваний могут значительно улучшить прогноз и качество жизни пациентов. Особое внимание следует уделять контролю веса, психоэмоциональному состоянию и регулярным кардиологическим обследованиям, особенно при наличии наследственной предрасположенности.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки