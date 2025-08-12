Врач назвал приводящие к инфаркту и инсульту заблуждения при самолечении

В контексте профилактики инфаркта и инсульта важно не только эффективно контролировать артериальное давление, но и избегать ряда ошибок в терапевтической стратегии, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.Умнов рассказал, что многие люди уверены, что от давления могут помочь разные БАДы с маркетплейсов, чаи, браслеты, вымышленные аппараты для лечения дома, массажеры или «чудодейственные» ионизаторы воды. Все это очень сильно пропагандируется по радио, телевидению, в интернете, но это не более, чем маркетинг, подчеркнул врач. По его словам, кроме колебания давления, все эти методы никакого эффекта не дают и могут быть опасны при сопутствующих заболеваниях.«Нередко, при измерении показателей давления можно услышать от пациентов такую фразу о повышенном давлении "Ничего страшного, для меня это нормальное давление". Это очень распространенное заблуждение о существовании неких «индивидуальной нормы» артериального давления. Медицинские исследования однозначно отмечают, что риск сердечно-сосудистых заболеваний начинает возрастать уже при уровне давления выше 115 на 70», — указал врач.Умнов добавил, что даже незначительное повышение давления при ежедневном контроле два раза в день должно рассматриваться как фактор риска. В таком случае требуется адекватная коррекция медицинскими препаратами, подчеркнул он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки