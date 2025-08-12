Врач рассказала о причинах заболевания детей летом

Лето — самое безопасное время для детского здоровья: солнце, свежий воздух, обилие витаминов. Однако многие родители сталкиваются с тем, что ребенок внезапно простужается, подхватывает кишечную инфекцию или даже ангину. О том, почему так происходит и как этого избежать, рассказала врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Степанова.«Одна из главных причин летних простуд — перегрев. Родители часто кутают детей, опасаясь сквозняков, но ребенок активно двигается, потеет, а затем малейший ветерок может привести к насморку или кашлю. Особенно опасно прямое солнце: без головного убора тепловой удар можно получить буквально за 10–15 минут», — сказала врач.По ее словам, еще одним незаметным врагом здоровья детей являются кондиционеры. Когда на улице +30 градусов, а в помещении +20, это создает серьезный стресс для организма ребенка, особенно если холодный воздух направлен прямо на него. Такие резкие изменения температуры могут ослабить иммунную систему.Купание в прохладной воде и злоупотребление ледяными напитками тоже могут спровоцировать болезнь, поскольку холод вызывает спазм сосудов в горле, снижая иммунитет, и тогда вирусы или бактерии легко проникают в организм.«На отдыхе дети часто едят немытые фрукты, перекусывают на пляже грязными руками или глотают воду при купании в водоемах. Всё это повышает риск отравлений и расстройств пищеварения», — говорит врач.Чтобы лето прошло без болезней, специалист рекомендует одевать ребенка по погоде, избегать резких перепадов температуры, следить за гигиеной и не злоупотреблять холодными лакомствами.«Лето — отличное время для укрепления здоровья, если соблюдать простые правила безопасности. Пусть каникулы у ребенка будут не в компании градусника и сиропа, а с солнцем, друзьями и радостью от отдыха», — подытожила Степанова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки