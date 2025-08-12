Ортопед дал совет по сохранению здоровья спины на сидячей работе
Эксперт отметил, что для сохранения здоровья спины и избежания болей после работы важно контролировать вес, тренировать мышцы и выбирать удобное и качественное кресло.
«Мышечный корсет, контроль своего веса и не травмироваться. Рецепт простой: будут мышцы крепкие спины — болеть не будет», — пояснил Терновой.
Ортопед посоветовал при сидячей работе каждый час вставать и ходить по 15 минут. Он отметил, что регулярное плавание дважды в неделю поможет компенсировать малоподвижный образ жизни, однако важно следить за весом и соотношением жира к мышцам. По его словам, переедание и отсутствие движения ведут к ожирению и ослаблению мышц.
Также врач подчеркнул значение качественного стула и кровати. Он добавил, что боли в спине испытывают восемь из десяти человек, а каждый пятый хотя бы раз в жизни пропускает работу из-за сильной боли.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий