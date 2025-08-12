Анализ крови позволит прогнозировать повреждение сердца и сосудов при химиотерапии

Ученые испытали методику, которая с точностью до 84% предсказывает риск развития сердечно-сосудистых осложнений у онкобольных при химиотерапии. В рамках предложенного подхода у пациентов оценивали состояние сосудов с помощью инфракрасного излучения и анализировали содержание продуктов обмена веществ в крови, которое уникально для каждого человека. Методика поможет определять пациентов из группы повышенного риска, чтобы заранее назначать им поддерживающее лечение, и выявлять повреждения сердца и сосудов до появления клинических симптомов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале «Кардиология».Сердечно-сосудистые осложнения — одно из наиболее опасных побочных явлений при лечении онкологических заболеваний. Химиотерапия эффективно борется с раком и продлевает жизнь пациентам, но некоторые препараты, например антрациклины, могут вызывать поражение миокарда (сердечной мышцы), аритмию, повышение артериального давления и другие проблемы вплоть до смертельно опасных. Снизить риски можно, если точно прогнозировать осложнения индивидуально для каждого пациента. Однако долгое время не существовало способов заранее и с высокой вероятностью предсказывать неблагоприятные последствия терапии.Помочь в этом могут направления современной медицины, позволяющие изучать работу живых организмов на молекулярном уровне. Одна из новых научных областей — метаболомика — исследует продукты обмена веществ (метаболизма) в организме. Их соотношение — метаболомный профиль — уникально для каждого человека и позволяет оценить состояние его здоровья, а также спрогнозировать реакции на тот или иной метод лечения.Ученые из Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова предложили использовать данные метаболомного профиля для точного прогнозирования сердечно-сосудистых осложнений у онкобольных, проходящих химиотерапию. Методику испытали на 59 пациентах с лимфомами и миеломами — злокачественными опухолями кроветворной системы.Для составления метаболомного профиля ученые до начала лечения и после трех курсов химиотерапии анализировали в крови пациентов содержание 98 продуктов метаболизма. Это позволило провести комплексный анализ веществ-биомаркеров, концентрация которых в крови изменяется при поражении сердца и сосудов. Среди них были, например, аминокислоты серин, глутамат и таурин. Авторы отметили, что набор из 14 маркеров помог прогнозировать побочные реакции с точностью 84%, что значительно превышает вероятность при оценке содержания отдельных веществ.Также исследователи проверили состояние сосудов испытуемых с помощью инфракрасного датчика. Ученые отметили, что у всех пациентов до начала противоопухолевой терапии наблюдались нарушения в структуре и функциях сосудов, которые усугубились в процессе лечения рака.Исследование помогло выявить 18 пациентов с повышенным риском развития осложнений еще до начала химиотерапии и скорректировать лечение, уменьшив дозы токсичных препаратов и увеличив интервалы между курсами, а также назначить лекарства, снижающие нагрузку на сердце, и применить другие профилактические меры. При этом метаболомное профилирование указало на признаки поражения сердца у 15 из 59 пациентов, прошедших лечение, в том числе на бессимптомное повреждение миокарда левого желудочка у пяти испытуемых. Полученные данные позволили назначить поддерживающую терапию на ранних этапах развития осложнений.Методы изучения работы организма через функции отдельных молекул — метаболомику, геномику, транскриптомику и другие — ученые неофициально называют «омными» науками. В будущем их развитие поможет не только прогнозировать осложнения при лечении рака, но и диагностировать сердечно-сосудистые и многие другие заболевания, выявлять их до появления симптомов, а также решать другие задачи персонализированной медицины. Например, авторы планируют применить метаболомное профилирование для прогноза эффективности химиотерапии у онкопациентов.«Мы также продолжим развивать метаболомные методы с большим числом пациентов, чтобы оценить их статистическую точность. Однако нам интересны и другие «омные» направления. На следующем этапе исследования мы обратимся к геномике — дисциплине, которая позволяет обнаружить признаки нарушений в работе органов с помощью генетических маркеров», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Юлия Кириченко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии №1 Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Сеченовского университета.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки