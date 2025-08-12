Ученые рассказали о влиянии витамина D на здоровье и продолжительность жизни

Витамин D необходим не только для здоровья костей, но и для профилактики хронических заболеваний, укрепления иммунитета и снижения смертности.Авторы отчета отметили, что современные клинические рекомендации в основном ориентированы на защиту опорно-двигательной системы, при этом недооценивается широкий спектр благотворного действия витамина D на организм. Обзор научных данных показал, что этот нутриент способствует поддержанию иммунной функции, снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, ряда онкологических патологий, диабета второго типа, когнитивных нарушений, а также осложнений во время беременности.В работе обобщены результаты крупных когортных исследований, свидетельствующих, что уровень 25 витамина D выше 30 нг/мл (75 нмоль/л) связан с существенным снижением вероятности развития тяжелых заболеваний и смертности. При этом у значительной доли населения разных регионов мира этот показатель ниже 20 нг/мл, что требует мер по его повышению.По оценке ученых, концентрации выше 30 нг/мл можно достичь при приеме 2000 МЕ (50 мкг) витамина D3 в сутки. Для оптимальной защиты от широкого спектра неблагоприятных исходов, включая снижение риска онкологии, сердечно-сосудистых событий и осложнений беременности, предпочтителен диапазон 40–70 нг/мл, чего удается достичь при дозировке 4000–6000 МЕ в день.В отчете подчеркивается, что многие крупные рандомизированные исследования не выявляют пользы витамина D из-за ошибок, таких как изначально высокие уровни витамина у участников или низкие дозы добавок. Это, по мнению ученых, занижает реальную эффективность.Кроме того, в исследовани содержится рекомендация интегрировать в будущие клинические руководства данные не только рандомизированных, но и наблюдательных исследований, уделяя внимание индивидуальным различиям в усвоении витамина D.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки