Антитела альпак помогли ученым создать новые методы лечения рака

Ученые создают новые методы лечения рака с помощью антител альпак, рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.Уникальное строение молекулы-антитела у альпак позволило исследователям сфокусироваться на поиске так называемых нанотел. Это миниатюрные фрагменты антител, которые способны очень точно распознавать нужный антиген. У альпак они компактны, хорошо растворимы и сохраняют высокую специфичность к своей мишени."Альпаки – очень интересные животные. Они относятся к разряду верблюжьих. А у верблюдов очень своеобразные антитела. Если у большинства организмов каждая молекула антитела состоит из двух цепей, у верблюдов – только из одной цепи. И это очень удобно для биотехнологии, для того, чтобы можно было производить большое количество специфических антител вне организма", — сказал Петр Чумаков.По словам профессора, можно клонировать ген, соответствующий какому-то антителу, который необходим. Затем в бактериальной системе можно наработать граммовое или килограммовое количество этих антител, из которых можно делать лекарства.Альпаке нужно провести три последовательных иммунизации, а через пять дней – взять кровь, из этой крови будут выделяться иммунные клетки, которые производят антитела."Мы вводим антиген в мышцу передней ноги. Это уже вторая иммунизация. Через три недели мы колем ей третий раз. И после этого будем забирать у нее кровь. Порядка 100 мл крови нам должно хватить на получение из нее антител против этого опухолевого антигена", — добавил старший научный сотрудник лаборатории молекулярной иммунологии Института биоорганической химии РАН, доктор биологических наук Степан Чумаков.

