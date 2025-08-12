Раскрыт простой способ усилить эффект таблеток от давления

Прием препаратов от давления перед сном оказался эффективнее утреннего — к такому выводу пришли китайские ученые из Сычуаньского университета. Их исследование показало: ночной прием улучшает контроль как ночного, так и дневного давления, не повышая риск побочных эффектов.В рандомизированном клиническом исследовании участвовали 720 пациентов с гипертонией, которые получали стандартную комбинацию двух препаратов — олмесартана и амлодипина — либо утром (с 6 до 10), либо вечером (с 18 до 22). Через 12 недель у тех, кто принимал лекарства на ночь, давление ночью снижалось заметнее: систолическое — на 3 мм рт. ст. сильнее, диастолическое — на 1,4 мм рт. ст.Кроме того, целевых показателей ночного давления достигли 79 процентов участников вечерней группы — против 70 процентов в утренней. Дневное давление также контролировалось лучше: 89 процентов пациентов из вечерней группы достигли нормы, тогда как в утренней — 82 процента. Утренние показатели давления снижались эффективнее, а потребность в повышении дозировки возникала реже.Авторы подчеркивают, что ночной прием препаратов не только безопасен, но и может стать ключом к борьбе с плохо контролируемой гипертонией — особенно у тех, чье давление повышается именно ночью.

