Профессор Чумаков: онколитические вирусы могут бороться со всеми видами рака
По его словам, вирусы – это не обязательно зло, они могут быть полезны так же, как и бактерии. Профессор отмечает, что сейчас накапливаются данные, что вирусы могут быть в том числе лекарственными средствами. Особый интерес ученых вызывают онколитические вирусы, которые умеют избирательно заражать и уничтожать раковые клетки.
Чумаков заявил, что такие вирусы могут применяться против всех видов опухолей.
"Вообще против всех. При этом каждый конкретный онколитический вирус действует только на часть пациента. И в этом тоже проблема, потому что раковые клетки очень индивидуальны. Они имеют очень такие непредсказуемые мутации. И поэтому для того, чтобы подобрать вирусы под каждого пациента, надо просто иметь много разных онколитических вирусов", — сказал профессор.
Опухоль подавляет иммунитет, чтобы выжить, но тем самым открывает дверь для вирусов. Модифицированный вирус легко проникает в такие клетки, размножается и буквально разрывает их изнутри. Кроме того, гибель раковых клеток высвобождает антигены, которые видят иммунные клетки организма. Так вирус становится своеобразным "троянским конем" для пробуждения иммунитета.
