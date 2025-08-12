Профессор Чумаков: онколитические вирусы могут бороться со всеми видами рака

Онколитические вирусы, которые умеют избирательно уничтожать раковые клетки, можно применять против всех видов рака. Об этом заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН, доктор биологических наук Петр Чумаков.По его словам, вирусы – это не обязательно зло, они могут быть полезны так же, как и бактерии. Профессор отмечает, что сейчас накапливаются данные, что вирусы могут быть в том числе лекарственными средствами. Особый интерес ученых вызывают онколитические вирусы, которые умеют избирательно заражать и уничтожать раковые клетки.Чумаков заявил, что такие вирусы могут применяться против всех видов опухолей."Вообще против всех. При этом каждый конкретный онколитический вирус действует только на часть пациента. И в этом тоже проблема, потому что раковые клетки очень индивидуальны. Они имеют очень такие непредсказуемые мутации. И поэтому для того, чтобы подобрать вирусы под каждого пациента, надо просто иметь много разных онколитических вирусов", — сказал профессор.Опухоль подавляет иммунитет, чтобы выжить, но тем самым открывает дверь для вирусов. Модифицированный вирус легко проникает в такие клетки, размножается и буквально разрывает их изнутри. Кроме того, гибель раковых клеток высвобождает антигены, которые видят иммунные клетки организма. Так вирус становится своеобразным "троянским конем" для пробуждения иммунитета.

