Парам подсказали эффективные техники борьбы с выгоранием в отношениях

Выгорание может наступить не только в работе, но и в отношениях, рассказала клинический психолог Анна Лобова.Лобова обратила внимание, что отношения в паре могут угаснуть тихо, без скандалов. По ее словам, чаще всего это происходит, когда усилия и ожидания одного из партнеров не получают отклика. «Вы перестаете слышать друг друга, и из-за этого появляется холод и равнодушие», — объяснила психолог.При этом она уверяет, что вернуть угасший интерес и былую страсть вполне возможно, если оба партнера готовы честно обсудить проблемы. Для этого специалистка призвала признать наличие усталости и несовпадения ожиданий от отношений с реальностью. Это поможет преодолеть кризис или принять решение расстаться.По словам Лобовой, существует несколько эффективных практик для профилактики и вывода отношений из выгорания. В первую очередь она назвала упражнение «Честные 15 минут», суть которого заключается в том, что партнеры ежедневно четверть часа посвящают обсуждению своих чувств без боязни критики. Свою эффективность, как отметила психолог, доказала и практика «Неделя без претензий», в течение которой партнеры должны общаться друг с другом на языке просьб, а не упреков.Также она рекомендовала партнерам каждый день обниматься, целоваться и держаться за руки, ходить вдвоем на прогулки и вместе пробовать что-то новое. «Иногда выгорание — это шанс переосмыслить отношения или отпустить их с уважением. Честность с собой и партнером — ключ к живому диалогу и возвращению тепла», — подытожила собеседница

