Эксперт рассказала, как избежать аллергии на холод

Клинический фармаколог Анжела Степусь поделилась рекомендациями, которые помогут избежать аллергии на холод с наступлением морозов.Вы знали, что существует аллергия не только на солнце? С наступлением холодного времени года многие люди страдают и от аллергии на мороз. Симптомы — типичные для аллергиков: сыпь на коже, заложенность носа, боль в горле и так далее.«Эти и другие симптомы указывают на наличие неприятного состояния — аллергии на холод. Как и любая аллергия, аллергия на холод появляется при ослаблении иммунной системы», — говорит эксперт.Спровоцировать такие реакции на холод может целый ряд причин: прием антибиотиков, хронические заболевания в стадии обострения, проблемы с ЖКТ, сбои в работе эндокринной системы.Самый эффективный способ профилактики — укрепление иммунитета, избавление от перечисленных заболеваний. Естественно, на это необходим время.Что делать, когда непосредственно холода уже наступили? Выбирайте одежду по погоде, старайтесь не переохлаждаться, не забывайте перчатки и шапку.Отдавайте предпочтение одежде из натуральных, а не из синтетических тканей. Руки и лицо смазывайте увлажняющим или питательным кремом. Но сделать это нужно заранее, примерно за полчаса до выхода на улицу.Если замерзли, не грейте руки или ноги под горячей водой. Из-за резкого перепада температуры также может появиться аллергическая реакция. Лучше согреться горячим чаем, укрыться теплым пледом.

