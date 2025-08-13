Наличие ожирения у матери до беременности связали с повышением риска РАС у ребёнка

В ходе нового исследования учёные выявили связь между ожирением матери до беременности и поведенческими проблемами, связанными с аутизмом, у будущего ребёнка.Расстройство аутистического спектра (РАС) — это сложное нарушение развития нервной системы, возникающее в раннем возрасте, напоминают авторы работы, опубликованной в журнале Cells. Ожирение у матери связано с повышенным риском развития РАС, однако механизмы и сроки возникновения предрасположенности остаются неясными. Используя модель на мышах, сочетающую экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и перенос эмбрионов, авторы изучили влияние ожирения до зачатия и во время беременности.В результате исследования учёные продемонстрировали, что вызванные ожирением метаболические изменения у матери приводят к устойчивым эпигенетическим изменениям в ооцитах — предшественниках яйцеклеток. Эти изменения (в частности — в паттернах метилирования ДНК) передаются развивающимся эмбрионам и в конечном итоге нарушают экспрессию критически важных для развития нервной системы генов, таких как Homer1. У потомства мужского пола исследование выявило повышенную экспрессию короткой изоформы Homer1a, которая, как известно, нарушает синаптическую функцию, что приводит к поведению, характерному для расстройств аутистического спектра (РАС).Потомство мужского пола, полученное в результате ЭКО с использованием ооцитов самок с ожирением, демонстрировало поведенческие нарушения, связанные с фенотипами, характерными для РАС — в общении, социализации и повторяющемся поведении.Таким образом, ожирение у матери до зачатия может приводить к развитию расстройств аутистического спектра у потомства мужского пола с разной степенью выраженности, делают вывод авторы работы.Эти результаты имеют несколько ключевых значений, отмечают учёные. Во-первых, указывают на то, что метаболический статус матери до беременности является важным и потенциально изменяемым фактором риска развития нарушений нервной системы у ребёнка. Это открытие подчёркивает важность подготовки к зачатию как стратегии снижения долгосрочного риска развития нарушений нервной системы у ребёнка.Во-вторых, полученные данные свидетельствуют о том, что определённые молекулярные признаки могут служить ранними биомаркерами атипичного развития нервной системы или потенциальными мишенями для вмешательства. Это открывает новые возможности для предотвращения или снижения риска нарушений развития нервной системы.

