Поддержание активного образа жизни защищает от возрастной деградации

Новые данные ученых говорят, что поддержание активного образа жизни обеспечивает пожилым людям профилактику негативных возрастных процессов, депрессии.Исследователи, представляющие Питтсбургский университет, констатировали, что способность оставаться активными и интерес к жизни защищают пожилых людей от возрастной деградации, когнитивного упадка. Заключение об этом было сделано после наблюдений за группой из1800 человек возрастом (в среднем) 73 года.«Пожилые люди, которые ведут активный образ жизни, – рано встают, занимаются спортом, встречаются с друзьями, играют с внуками и так далее, – имеют более острый ум и меньше подвергаются развитию депрессии», - цитирует научных специалистов журнал JAMA Psychiatry.По словам ведущего автора исследования Стивена Смагула, активность лежит в основе хорошего здоровья. Длительное лежание в постели способствует продлению болезней, тяжелых симптомов, страданий.Наблюдения показали, что участники, имевшие привычку рано вставать и активные на протяжении 15 часов каждый день, лучше всего выполняли тесты, требующие хорошей памяти и внимания. Кроме того, эти люди были в меньшей степени подвержены депрессии.«Люди, не имеющие стабильного распорядка дня, часто сидящие дома, почти не занимающиеся спортом и переедающие, имели самые высокие показатели когнитивных нарушений и часто страдали от проблем с психическим здоровьем», - проинформировали авторы работы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки