Названо количество шагов, снижающее риск осложнений при повышенном давлении

Каждый дополнительный шаг в день не только снижает риск серьезных осложнений у людей с повышенным артериальным давлением, но и более быстрый темп ходьбы также обеспечивает значительный защитный эффект.В недавнем исследовании, проведённом среди людей с повышенным артериальным давлением, учёные из Сиднейского университета проанализировали взаимосвязь между количеством шагов в день, темпом ходьбы и риском серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний.Исследовательская группа объясняет, что около 1,28 миллиарда человек во всем мире с высоким кровяным давлением подвержены значительному повышению риска сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности, и остается неясным, насколько им необходимо увеличить свою физическую активность, чтобы снизить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.Используя данные 32 192 человек из исследования UK Biobank, которые страдали от повышенного кровяного давления и в течение семи дней подряд носили на запястье акселерометр для измерения пройденного расстояния и скорости, исследователи попытались прояснить этот вопрос.Средний возраст участников составил 64 года, наблюдение за ними длилось почти восемь лет. За этот период было зарегистрировано 1935 случаев сердечной недостаточности, инфарктов и инсультов.Сравнивая это с количеством шагов, совершаемых ежедневно, исследователи обнаружили, что общий риск возникновения трех симптомов снижается на 17 процентов на каждые дополнительные 1000 шагов, совершаемых ежедневно (по сравнению с количеством шагов в 2300).В частности, исследовательская группа обнаружила снижение риска сердечной недостаточности на 22%, сердечного приступа — на 9%, а инсульта — на 24%. Аналогичные результаты были получены в исследовании с участием 37 350 человек без гипертонии.Кроме того, исследователи также отметили снижение риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний при более высоком темпе ходьбы (измеряемом в шагах в минуту).В целом, значительные преимущества можно увидеть даже при потреблении менее 10 000 шагов в день, о которых часто говорят, и «это исследование является одним из первых, демонстрирующих зависимость между дозой и реакцией между ежедневным количеством шагов и серьезными сердечно-сосудистыми проблемами», — говорит автор исследования профессор Эммануэль Стаматакис. «Короче говоря, мы обнаружили, что при гипертонии, чем больше и интенсивнее вы ходите, тем ниже риск будущих серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки