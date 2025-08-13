Aging: физические упражнения могут замедлить эпигенетическое старение

В журнале Aging (Aging-US) была опубликована новая исследовательская перспектива под названием «Физические упражнения как геропротектор: фокус на эпигенетическое старение». В рамках этой работы исследователи под руководством Такудзи Кавамуры из Университета Тохоку проанализировали существующие данные научных исследований, показывающие, что регулярные упражнения, физическая активность и фитнес могут влиять на эпигенетическое старение и потенциально обращать его вспять, предлагая многообещающий способ продления здоровой жизни и улучшения здоровья в долгосрочной перспективе.Эпигенетическое старение – это изменения в ДНК организма, отражающие скорость старения человека на молекулярном уровне. Его измеряют с помощью эпигенетических часов, анализирующих паттерны метилирования ДНК – химической модификации, которая может влиять на активность генов. В отличие от хронологического возраста, который просто подсчитывает количество прожитых лет, эпигенетическое старение даёт более точную картину функционирования клеток и тканей организма. Этот процесс зависит от различных факторов, включая образ жизни, и стал мощным инструментом для изучения старения.Эта точка зрения подчёркивает, что, хотя общая физическая активность, такая как ходьба или выполнение домашних дел, полезна для здоровья, структурированные, спланированные, повторяющиеся и целенаправленные упражнения, по-видимому, оказывают более сильное влияние на замедление эпигенетического старения. Физическая подготовка, особенно высокая кардиореспираторная способность, также тесно связана с замедлением эпигенетического старения.Авторы также обсуждают ключевые результаты исследований на людях и животных. У мышей структурированные тренировки на выносливость и сопротивление замедляли возрастные молекулярные изменения в мышечной ткани. У людей многонедельные физические нагрузки продемонстрировали снижение маркеров биологического возраста в крови и скелетных мышцах. Одно исследование показало, что у женщин среднего возраста, ведущих малоподвижный образ жизни, эпигенетический возраст снизился на два года всего за восемь недель комбинированных аэробных и силовых тренировок. Другое исследование показало, что у пожилых мужчин с более высоким уровнем потребления кислорода, ключевым показателем состояния сердечно-сосудистой системы, эпигенетическое старение было значительно замедлено.«Эти результаты свидетельствуют о том, что поддержание физической формы задерживает эпигенетическое старение во многих органах и подтверждают идею о том, что физические упражнения как геропротектор приносят пользу различным органам», - отмечают авторы.Исследование также изучает, какие органы получают наибольшую пользу от физических упражнений. Хотя до сих пор основное внимание уделялось скелетным мышцам, новые данные показывают, что регулярные физические тренировки также могут замедлить старение сердца, печени, жировой ткани и даже кишечника. Кроме того, у олимпийских спортсменов эпигенетическое старение протекает медленнее, чем у людей, не занимающихся спортом, что позволяет предположить, что длительная интенсивная физическая активность может оказывать долгосрочный омолаживающий эффект.Авторы призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы понять, почему одни люди реагируют на физические упражнения сильнее, чем другие, и как различные виды тренировок влияют на старение различных органов. Они также отмечают важность разработки индивидуальных программ тренировок для максимального эффекта в борьбе со старением. В целом, результаты подтверждают растущее понимание того, что поддержание физической формы не только необходимо для поддержания здоровья, но и может служить одним из наиболее эффективных инструментов замедления процесса внутреннего старения организма.

