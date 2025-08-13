Россиян предупредили об опасных последствиях храпа

Храп не опасен для жизни человека, однако он может являться признаком обструктивного апноэ сна — неоднократной остановки дыхания во сне, что, в свою очередь, может привести к гипертонии и инсульту. Об этом предупредил врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.

«Остановка дыхания во сне может иметь такие последствия, как гипертония, инсульт, сердечные заболевания, мерцательная аритмия», — уточнил Беликов.

Врач порекомендовал обследоваться людям, страдающим храпом, поскольку у них имеется высокий риск наличия обструктивного апноэ сна.

«Апноэ — это расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание. У пациента с обструктивным апноэ сна могут случаться более пяти эпизодов остановки дыхания, которые могут длиться от 10 секунд и более», — объяснил специалист. Беликов добавил, что для многих людей с храпом не характерно обструктивное апноэ сна, однако у большинства пациентов с апноэ имеется храп.

