Россиян предупредили об опасных последствиях храпа
«Остановка дыхания во сне может иметь такие последствия, как гипертония, инсульт, сердечные заболевания, мерцательная аритмия», — уточнил Беликов.
Врач порекомендовал обследоваться людям, страдающим храпом, поскольку у них имеется высокий риск наличия обструктивного апноэ сна.
«Апноэ — это расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание. У пациента с обструктивным апноэ сна могут случаться более пяти эпизодов остановки дыхания, которые могут длиться от 10 секунд и более», — объяснил специалист. Беликов добавил, что для многих людей с храпом не характерно обструктивное апноэ сна, однако у большинства пациентов с апноэ имеется храп.
