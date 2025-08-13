Специалисты назвали полезные свойства арбуза
Основную пользу арбузы несут сердечно-сосудистой и нервной системам. Причиной тому богатый состав ягоды: витамины группы В, углеводы, магний, железо, аскорбиновая кислота и многое другое.
Однако это далеко не вся польза для здоровья. Благодаря пектину и клетчатке арбуз улучшает моторику кишечника. Кроме того, ягода является прекрасным регулятором биохимических процессов, способствует лечению артрита и подагры, а также считается прекрасным мочегонным и желчегонным средством.
