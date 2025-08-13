Врач назвал риски для здоровья при хроническом недосыпе

Современный ритм жизни с его постоянной занятостью и цифровыми развлечениями заставляет многих людей регулярно жертвовать сном. Однако, как показывают научные исследования последних двух десятилетий, систематический сон продолжительностью менее семи часов в сутки является серьезным фактором риска для развития множества хронических заболеваний. Об этом рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.Одной из наиболее изученных и доказанных взаимосвязей является влияние недосыпания на развитие ожирения. При хроническом недостатке сна в организме происходят значительные метаболические и эндокринные изменения. Уровень грелина — гормона, стимулирующего аппетит, — повышается, в то время как уровень лептина — гормона насыщения — снижается.Это приводит к постоянному чувству голода, особенно к тяге к углеводам и высококалорийной пище. Уже после нескольких ночей сна менее шести часов у здоровых людей отмечается снижение чувствительности тканей к инсулину, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина для поддержания нормального уровня глюкозы. Повышенный инсулин способствует отложению жира, особенно в области живота.«Не менее серьезное влияние оказывает недосыпание на психическое здоровье. Связь между сном и психическим состоянием является двусторонней. Недостаток сна не только может быть симптомом депрессии и тревожных расстройств, но и способен выступать их независимым триггером», — уточнил врач.По его словам, при недосыпании снижается активность префронтальной коры — области мозга, ответственной за самоконтроль, принятие решений и регуляцию эмоций, в то время как активность миндалевидного тела (амигдалы), отвечающего за страх и тревогу, усиливается. Это приводит к гиперреактивности на негативные стимулы и снижению способности к адаптацииОсобую тревогу вызывает тот факт, что многие люди, систематически недосыпающие, утверждают, что чувствуют себя нормально. Однако научные данные показывают, что отсутствие субъективных жалоб не означает отсутствия вреда. Хроническое недосыпание вызывает «молчаливые» системные повреждения, которые накапливаются годами. Уровни провоспалительных цитокинов повышаются даже после нескольких ночей короткого сна, что способствует развитию атеросклероза, диабета и других заболеваний.Нарушается функция эндотелия — внутренней выстилки сосудов, что ведет к повышению артериального давления. Во время глубокого сна активируется глимфатическая система, которая удаляет токсичные продукты метаболизма из мозга, включая бета-амилоид, связанный с болезнью Альцгеймера. При недосыпании этот процесс замедляется.Для защиты здоровья врач рекомендует в первую очередь осознать, что сон — это не роскошь, а биологическая необходимость. Взрослым людям требуется семь-девять часов сна в сутки. Важно соблюдать гигиену сна: ложиться и вставать в одно и то же время, избегать экранов за один-два часа до сна, не употреблять кофеин и алкоголь вечером, создавать комфортную спальную среду. При стойких нарушениях сна следует обратиться к специалисту и пройти обследование.«Хроническое недосыпание — это не просто вопрос самодисциплины или образа жизни. Это серьезный медицинский фактор риска, влияющий на сердечно-сосудистую, эндокринную, нервную и иммунную системы. Инвестируя в качественный сон, вы инвестируете в свое долголетие, когнитивные функции и психическое здоровье», — подчеркнул Новиков.

