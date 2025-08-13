Врач назвала способы борьбы с гиперактивностью первоклассников

Многие родители волнуются: сможет ли их первоклассник выдержать уроки и усвоить учебный материал. Эта тревога оправдана, ведь маленькие дети часто не могут долго сидеть на месте. Однако проблема может заключаться не только в их природной активности, но и в недостатке навыков, таких как усидчивость. Об этом рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Екатерина Морозова.Нередко встречается состояние под названием «гиперактивность», которое иногда сопровождается синдромом дефицита внимания. Это неврологическое расстройство затрудняет концентрацию внимания на одном занятии более чем на 20–25 минут.«Если вы замечаете, что вашему ребенку трудно усидеть на месте и заниматься одним делом, обязательно обратитесь к детскому неврологу. Важно помнить, что гиперактивность требует внимания, но с правильным подходом можно помочь ребенку», — предупредила врач.Тем не менее, даже у детей без подобных проблем усидчивость не появляется сама собой. Эту привычку у ребенка нужно формировать годами, начиная с раннего возраста, добавила терапевт. И главную роль в этом процессе должны взять на себя родители — дети, с которыми занимаются дома с ранних лет, легче включаются в учебный процесс. Простой способ развить усидчивость — это игры, направленные на развитие мелкой моторики. Например, сборка пазлов, игры с конструкторами, рисование или лепка помогают детям концентрироваться и учат их сидеть на месте.«В исследовании Университета Пенсильвании отмечено, что развитие навыков внимания и усидчивости у детей в возрасте до пяти лет напрямую влияет на их успеваемость в начальной школе. Это повышает самооценку детей, снижает стресс и позволяет быстрее адаптироваться к учебному процессу. А для тех, кто не подготовлен, первые учебные годы могут стать серьезным испытанием», — отметила Морозова.Кроме того, исследование выявило, что дети, которые активно развивают мелкую моторику, например, через рисование и лепку, демонстрируют лучшие показатели усидчивости и концентрации в классе. Исследователи подчеркивают, что именно такие простые занятия помогают детям подготовиться к школе и легче воспринимать учебный процесс.По словам специалиста, для каждого возраста существуют свои подходящие занятия, которые помогут в формировании усидчивости. В год ребенок уже владеет обеими руками, поэтому может вкладывать формочки одну в другую, нанизывать на стержень кольца пирамидки, рисовать карандашами-полицветами, затем в два-три года переходить на пазлы, конструкторы и мозаики. К четырем годам ребенку уже будут интересны дидактические игры, такие как лабиринты, задачи на нахождение отличий или поиск предметов на картинке. В более старшем возрасте на помощь приходят занятия, требующие кропотливой работы: лепка, создание поделок из дерева, плетение или рисование по песку, игра в шахматы, различные настольные игры.Таким образом, регулярные занятия помогут ребенку адаптироваться к школьной системе и легче воспринимать учебный процесс. Главная задача родителей — не только дать возможность детям развивать свои способности, но и помогать им формировать такие важные навыки, как усидчивость, внимательность, сосредоточенность.

