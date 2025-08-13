Эксперт рассказала о влиянии генов на терморегуляцию

Способность нашего организма регулировать температуру тела зависит от активности определенных генов. Об этом рассказала генетик Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Анастасия Сивакова.При повышении температуры окружающей среды тело активно избавляется от тепла, увеличивая потоотделение и расширяя сосуды. В условиях холода же запускаются процессы, направленные на выработку тепла: дрожь и работа бурой жировой ткани, способной генерировать тепло без усилий.«Выявлены гены, связанные с восприятием температуры и механизмами теплообмена, которые могут объяснять индивидуальные и популяционные различия. Среди них гены TRPV1, TRPV3, UCP1 и TRPM8, а также MYOF, LONP2, MKL1, CPT1A», — рассказала генетик.Ген TRPV1 содержит рецептор, отвечающий за жгучесть перца чили. Он активируется при высокой температуре и играет роль в регуляции температуры и ощущении боли.«Ген TRPV3 также отвечает за восприятие тепла и участвует в реакции кожи на тепло и химические раздражители. Адаптация к низким температурам происходит за счет гена UCP1. Он отвечает за производство тепла без мышечной активности», — уточнила Сивакова.Ген TRPM8 отвечает за создание ионного канала, который чувствителен к холоду и ментолу. Именно благодаря ему мы ощущаем холод и можем реагировать на низкие температуры.«Люди с генетическими вариантами, повышающими устойчивость к холоду, могут чувствовать себя комфортно в низких температурах, тогда как обладатели генов, способствующих лучшей адаптации к жаре, предпочитают теплый климат», — заключила генетик.

