Эксперт рассказала о влиянии генов на терморегуляцию
При повышении температуры окружающей среды тело активно избавляется от тепла, увеличивая потоотделение и расширяя сосуды. В условиях холода же запускаются процессы, направленные на выработку тепла: дрожь и работа бурой жировой ткани, способной генерировать тепло без усилий.
«Выявлены гены, связанные с восприятием температуры и механизмами теплообмена, которые могут объяснять индивидуальные и популяционные различия. Среди них гены TRPV1, TRPV3, UCP1 и TRPM8, а также MYOF, LONP2, MKL1, CPT1A», — рассказала генетик.
Ген TRPV1 содержит рецептор, отвечающий за жгучесть перца чили. Он активируется при высокой температуре и играет роль в регуляции температуры и ощущении боли.
«Ген TRPV3 также отвечает за восприятие тепла и участвует в реакции кожи на тепло и химические раздражители. Адаптация к низким температурам происходит за счет гена UCP1. Он отвечает за производство тепла без мышечной активности», — уточнила Сивакова.
Ген TRPM8 отвечает за создание ионного канала, который чувствителен к холоду и ментолу. Именно благодаря ему мы ощущаем холод и можем реагировать на низкие температуры.
«Люди с генетическими вариантами, повышающими устойчивость к холоду, могут чувствовать себя комфортно в низких температурах, тогда как обладатели генов, способствующих лучшей адаптации к жаре, предпочитают теплый климат», — заключила генетик.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий