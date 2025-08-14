Назван выдающий повышенный уровень холестерина внешний признак

Повышенный уровень холестерина можно заметить по одному внешнему проявлению, рассказала кардиолог Юлия Маршинцева.По словам Маршинцевой, холестерин может откладываться в виде светлых шариков. Чаще всего они появляются вокруг глаз, однако иногда их можно заметить на локтях или около суставов, уточнила врач.Другими признаками повышенного уровня холестерина она назвала боли в сердце и онемение в ногах при ходьбе. Однако врач подчеркнула: отсутствие этих симптомов не говорит о том, что показатели находятся в норме. Доктор добавила, что достоверно определить уровень холестерина можно только с помощью анализов

