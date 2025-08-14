Фитнес-тренер дал советы по набору мышечной массы
Специалист рекомендовал постепенно увеличивать нагрузку, тренироваться 3-5 раз в неделю, и фокусироваться на базовых упражнениях — жиме лежа, становой тяге и приседаниях.
Он также отметил важность питания. По мнению Милославского, нужно соблюдать профицит калорий (200-400 килокалорий в день), потреблять белки, жиры и углеводы.
«Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва», — пояснил Милославский.
Кроме того, тренер рассказал о важности правильного восстановления между тренировками. Ключевым фактором для роста мышц эксперт назвал сон от 7 до 9 часов в сутки.
