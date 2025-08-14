Врач предупредила о ранних признаках склероза

Рассеянный склероз представляет собой прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, при котором собственные иммунные клетки организма начинают разрушать защитные оболочки нервных волокон в головном и спинном мозге. Как распознать заболевание на ранних стадиях, рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.Одно из возможных ранних проявлений — необъяснимая слабость в пальцах рук, на которую пациенты не всегда обращают внимание. Слабость в пальцах рук при рассеянном склерозе редко возникает изолированно. Чаще всего она сопровождается другими неврологическими симптомами, такими как нарушения речи и зрения, снижение точности движений, дрожь в руках при приближении к цели дотрагивания, нарушение функции тазовых органов, а также повышенная утомляемость. У некоторых пациентов, в основном на поздних сроках болезни, наблюдается спастичность — состояние, при котором мышцы-сгибатели становятся чрезмерно напряженными, что затрудняет выполнение тонких движений пальцами.«При рассеянном склерозе нередко наблюдаются различные зрительные расстройства: от размытости видимых предметов до дискомфорта при попытке перевести взгляд. Также характерны нарушения координации движений: неустойчивость при ходьбе и связанные с нею периодические приступы головокружения. В ряде случаев наблюдаются когнитивные изменения, такие как ухудшение памяти или замедление мыслительных процессов», — описывает врач.Часто встречающийся в начале болезни ремиттирующий вариант рассеянного склероза отличается волнообразным характером течения: периоды обострения сменяются временным улучшением состояния, когда проявления болезни практически исчезают.Возникновение слабости в пальцах при этом заболевании связано с разрушением защитного слоя нервных волокон в центральной нервной системе, которые контролируют двигательную активность. Это повреждение вызывает сбои в передаче нервных сигналов к мышцам кистей: их работоспособность и точность движений ухудшаются. По мере прогрессирования состояния подобные нарушения могут усугубляться и распространяться на другие группы мышц.«Однако ощущение слабости в пальцах не всегда указывает на рассеянный склероз. Этот симптом может встречаться и при других заболеваниях: синдроме запястного канала, шейной радикулопатии, патологии плечевого сплетения, полиневропатиях или, например, после инсульта. Однако при рассеянном склерозе слабость в пальцах обычно сопровождается нарушениями чувствительности, проблемами с координацией или зрением, усиливается на жаре и не зависит от нагрузки на руки», — отмечает эксперт.Она добавила, что для точной диагностики врачи используют методы нейровизуализации, специальные лабораторные исследования ликвора (спинномозговой жидкости) и крови, а также электронейромиографию — измерение электрической активности мышц и нервов».Пациентам с рассеянным склерозом важно придерживаться определенных принципов образа жизни, чтобы замедлить прогрессирование заболевания. На фоне лечения регулярная физическая активность и упражнения для развития мелкой моторики помогают поддерживать силу и точность движений пальцев. Полезными могут быть плавание, йога и лечебная гимнастика — такой спорт снижает мышечное перенапряжение.Повышение температуры тела и окружающей среды может значительно ухудшать состояние, поэтому людям с рассеянным склерозом рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце, посещения жарких стран, саун и приема горячих ванн, а также принимать жаропонижающие при лихорадке.«Усугубление симптомов при перегреве — не истинное обострение заболевания и носит временный характер, но всё же очень неприятно для пациента. Повысить качество жизни поможет также сбалансированное питание с достаточным количеством омега-3 жирных кислот, витамина D и антиоксидантов», — рекомендует врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки