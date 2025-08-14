Психолог рассказала о феномене усталости от счастья

В психотерапевтической практике участились случаи обращения пациентов с жалобами на тревожные состояния, возникающие в периоды объективного благополучия. Данный феномен, обозначаемый в профессиональной среде как «синдром дискомфорта стабильности», характеризуется парадоксальной реакцией психики на отсутствие внешних стрессоров. Об этом рассказала психолог Валерия Литвинцева.«Многие люди испытывают странное беспокойство, когда в их жизни наступает период затишья. Вместо того чтобы радоваться стабильности, они начинают искать подвох или даже неосознанно разрушать то, что имеют», — заявила она.По словам специалиста, корни этого явления уходят в наше детство и привычные модели поведения. Если человек привык жить в постоянном напряжении, его мозг начинает воспринимать спокойствие как что-то подозрительное.«Наша психика устроена так, что стресс становится привычной зоной комфорта, а настоящий комфорт — пугающей неизвестностью», — добавляет психолог.Литвинцева отмечает, что такое состояние часто сопровождается навязчивыми мыслями о грядущих неприятностях, раздражительностью и необъяснимым желанием «взорвать» свою стабильную жизнь. По ее словам, работа с такими клиентами всегда начинается с осознания проблемы. Важно понять, что тревога в хорошие периоды — это не слабость, а сигнал о том, что мы просто не умеем по-другому.Специалист советует постепенно учиться принимать спокойствие как норму.«Начните с малого — разрешите себе просто быть. Без ожидания подвоха, без поиска проблем. Со временем мозг перестроится, и вы обнаружите, что можно чувствовать себя безопасно и комфортно в хорошие периоды жизни», — советует психолог.Литвинцева подчеркивает, что в сложных случаях лучше обратиться к специалисту. Иногда за страхом перед хорошим скрываются глубокие психологические травмы, с которыми трудно разобраться самостоятельно, резюмировала она.

