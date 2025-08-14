Похудевшие люди рассказали о заставивших их сбросить лишний вес причинах

Похудевшие люди рассказали о вещах, заставивших их наконец сбросить лишний вес.Один мужчина признался, что год назад весил 180 килограммов и с трудом передвигался. Чтобы почувствовать себя лучше, он поставил себе цель сбросить вес до 115 килограммов.Даже такие простые вещи, как завязывание шнурков, давались мне с трудом. Я легко задыхался. В начале декабря я сел на диету и записался в спортзал. В прошлое воскресенье я весил 145 килограммов. Всего за 9 месяцев я потерял 45 килограммов, — paleobear1, пользователь RedditДругой пользователь рассказал, что ему было чуть больше 30 лет, когда из-за лишнего веса у него начали болеть поясница и колени. Вес он набрал, когда устроился на работу инженером — до этого вел активную жизнь и катался на скейтборде и сноуборде.Однажды мой отец пошутил, что я поднимаюсь по лестнице в торговом центре хуже, чем он, хотя он всю жизнь проработал грузчиком. С прошлого года я снова начал кататься на скейте и стараюсь регулярно делать растяжку и 15-минутные тренировки, и это невероятно, насколько лучше я себя чувствую, как физически, так и морально, — jadedflux, пользователь RedditОдну женщину на похудение подвиг просмотр архива своих фотографий.Я сделала так много фотографий «до», убеждая себя, что вот-вот будут приводить себя в форму, что, по сути, у меня есть слайд-шоу, на котором я становлюсь все толще, — boozeride, пользовательница Reddit

