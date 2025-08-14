Небольшое изменение походки может облегчить боль при артрите коленного сустава

Согласно новому исследованию, небольшое изменение шага во время ходьбы может снизить нагрузку на коленный сустав человека и значительно облегчить боль, вызванную артритом коленного суставаРезультаты показывают, что у людей, которые тренировались слегка наклонять стопы внутрь или наружу от их естественного положения, наблюдалась более медленная дегенерация хрящевой подушки внутри больных коленей.Исследователи также отметили более значительное уменьшение боли в колене и улучшение его функции через год.«В целом наши результаты показывают, что помощь пациентам в поиске оптимального угла положения стоп для снижения нагрузки на колени может стать простым и относительно недорогим способом лечения остеоартрита на ранней стадии», — сказала соруководитель исследования Валентина Маццоли из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета в Нью-Йорке.Маццоли отмечает, что такая стратегия может снизить зависимость пациентов от обезболивающих препаратов и отсрочить необходимость операции по замене коленного сустава.Для исследования учёные отобрали 68 человек с остеоартритом коленного сустава и записали их походку на беговой дорожке. Компьютерная программа смоделировала их походку и рассчитала максимальную нагрузку на колени.Исследовательская группа также создала компьютерные модели четырех новых положений стоп, повернутых внутрь или наружу на 5 или 10 градусов, и рассчитала, какое из них лучше всего снизит нагрузку на колени каждого человека.Затем участников случайным образом разделили на две группы. Половину участников обучали ходьбе в течение шести сеансов с идеальным для них углом наклона стопы, а другой половине было сказано продолжать ходить в обычном режиме.В целом у тех, кто скорректировал походку, максимальная нагрузка на колени снизилась на 4%, тогда как у тех, кто сохранил обычный шаг, нагрузка увеличилась более чем на 3%.Кроме того, по словам исследователей, у тех, кого обучили новому положению стоп, наблюдалось снижение боли на 2,5 балла по 10-балльной шкале, что эквивалентно эффекту от безрецептурных обезболивающих средств, таких как НПВП и ацетаминофен.«Эти результаты подчёркивают важность персонализированного лечения вместо универсального подхода к остеоартриту», — говорит Маццоли. «Хотя эта стратегия может показаться сложной, последние достижения в области обнаружения движения различных частей тела с помощью искусственного интеллекта могут сделать её проще и быстрее, чем когда-либо прежде».Исследователи отмечают, что теперь доступно программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое оценивает нагрузку на суставы с помощью видео со смартфона, что позволяет врачам проводить анализ походки без специализированного лабораторного оборудования.По словам Маццоли, в дальнейшем команда планирует проверить, действительно ли эти инструменты ИИ могут помочь определить оптимальный способ ходьбы для пациентов с артритом коленного сустава. Они также планируют расширить исследование, включив в него людей с ожирением.

