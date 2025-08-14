Ученые выяснили, почему нейробластома возвращается спустя годы

Рак является одной из основных причин детской смертности. Отчасти это связано с онкогенами, ассоциированными с раком, которые можно обнаружить в ядрах клеток, в кольцевых фрагментах ДНК, расположенных далеко от хромосом.Кольцевые внехромосомные элементы ДНК (вкДНК) — это фрагменты ДНК, оторванные от нормальных хромосом и затем неправильно сшитые вместе механизмами репарации ДНК. Это явление приводит к появлению кольцевых элементов ДНК в раковой клетке.«Мы показали, что эти экДНК встречаются в солидных опухолях у детей гораздо чаще, чем мы считали ранее. И мы также показали, что они связаны с крайне неблагоприятными исходами», - говорит соавтор исследования Лукас Чавес из Sanford Burnham Prebys.Международная группа ученых опубликовала в журнале Cancer Discovery результаты своего исследования, которые помогли объяснить, почему распространенная форма детского рака, называемая нейробластомой, часто успешно лечится химиотерапией, но склонна к рецидивам через несколько лет.Раковые клетки с большим количеством копий онкогена MYCN на вкДНК растут быстро, но легче разрушаются химиотерапией. Опухолевые клетки с меньшим количеством копий онкогена на вкДНК переходят в состояние, подобное зомби, известное как старение, при котором они сохраняются, но больше не делятся и не производят новые клетки. Эти зомби-клетки не подвержены химиотерапии и могут реактивироваться через год или два, вызывая рецидив рака.Исследователи продемонстрировали, что сочетание стандартной химиотерапии со вторичной терапией, воздействующей на стареющие раковые клетки, привело к значительному улучшению результатов в испытаниях на мышиных моделях нейробластомы.«Объединяя геномный анализ ДНК опухоли с функциональными экспериментами, основанными на гипотезах, и высокопроизводительным скринингом лекарственных средств, мы стремимся открыть новые препараты и их комбинации, которые останавливают рост опухоли, устраняя эти онкогенные циклы ДНК», — сказал Чавес. «В конечном итоге наша цель — превратить эти научные достижения в более эффективные методы лечения и долгосрочное излечение детей с раком мозга».

