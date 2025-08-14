СДВГ у детей и взрослых: о каких признаках и симптомах нужно знать

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это не просто проблемы с концентрацией, повышенная подвижность и капризы, а неврологическое поведенческое расстройство, которое может сопровождать человека на протяжении всей жизни.Определение и расшифровкаСДВГ — сложное невролого-поведенческое расстройство, которое выражается в невнимательности, импульсивности и гиперактивности. При синдроме проявляются сложности с концентрацией и завершением начатых дел. Синдром включен в Международную классификацию болезней (МКБ): в МКБ-11 он имеет код 6А05, а в МКБ-10 — F90.0.В отличие от многих других болезней, расстройство развивается в детстве и может преследовать человека на протяжении всей жизни без возможности полностью “вылечиться”. Оно встречается примерно у одного из 20 детей и может принести значительный ущерб функциональным способностям человека и его здоровью. Также способно влиять на многие функции мозга: обучение, интеллект, эмоции, коммуникацию и не только. По данным различных исследований, распространенность заболевания среди детей составляет 5–15%.Симптомы и признаки СДВГ в зависимости от возрастаОсновныеСиндром дефицита внимания и гиперактивности включает три основных симптома. Как правило, они наблюдаются в течение минимум шести месяцев, проявляются до 12 лет и вызывают у человека функциональные нарушения.1. Невнимательность:проблемы с концентрацией;забывчивость;плохая организация;часто отвлекается на посторонние раздражители;делает частые ошибки.2. Гиперактивность:избыточная моторика;постоянное движение;с трудом дожидается своей очереди;не может сидеть спокойно.3. Импульсивность:действует, не подумав;выкрикивает ответ до того, как вопрос был задан полностью;часто перебивает или вторгается к другим.Как проявляется синдром дефицита внимания и гиперактивности у детейДети с синдромом дефицита внимания от трех до 12 лет, как правило, проявляют определенные признаки: не слушают, когда с ними разговаривают, не могут сконцентрироваться на заданиях и играх. Они часто теряют свои вещи и не доводят дела до конца, а также избегают длительной умственной активности, например, уроков. Даже простые задания быстро утомляют ребенка.Гиперактивность у дошкольников и школьников младших классах проявляется в том, что они постоянно находятся в движении, будто “заведены”, не могут спокойно сидеть, много разговаривают и не молчат. В неподходящих местах дети часто начинают бегать или куда-то залезать, даже подвергая себя опасности.Импульсивность при синдроме дефиците внимания и гиперактивности выражается в том, что ребенок часто влезает в чужие разговоры и перебивает, не может дождаться своей очереди и вступает в конфликты, а то и драки. Часто родители говорят, что их дите — “неуправляемое торнадо”.“Один из самых опасных мифов, что СДВГ — всего лишь неправильное поведение. К примеру, ребенку ставят клеймо озорника, школьного задиры или забияки, обвиняют в расхлябанности или записывают в двоечники, не понимая, что ребенок болеет”, — обращает внимание врач-психиатр клиники “Преображение” Станислав Бутов.Симптомы СДВГ у подростков 14 лет и старшеПодростки, у которых есть синдром дефицита внимания, неорганизованные, быстро теряют концентрацию и часто меняют свои увлечения, не достигнув успеха ни в одном из них. Они не любят брать на себя крупные задачи, например, большие творческие проекты или задания, которые требуют систематизации информации. В работе подростки небрежны, игнорируют дедлайны и редко заканчивают начатое.Гиперактивный подросток может часто стучать пальцами по столу, топать ногой, прыгать во время ходьбы и совершать другие бесполезные движения. Внутреннее беспокойство может быть еще одной из форм проявления гиперактивности у подростков с синдромом дефицита внимания. Появляются тревога и раздражительность без какой-либо причины, также есть риск возникновения вторичных сложностей: тревожности, депрессии, отстраненности от коллектива и других.ВзрослыеВ целом, проявления СДВГ у детей и взрослых не отличаются, но есть свои особенности. Заболевание не может появиться с возрастом — оно развивается у человека с детства. И чаще всего у взрослых людей преобладает нарушение внимания над гиперактивностью, из-за чего возникают затруднения во многих видах деятельности, где требуется сосредоточиться.Симптомы невнимательности у взрослых включают неспособность следовать инструкциям, концентрироваться на длительное время. Хроническая дезорганизация, проблемы с тайм-менеджментом, постоянные опоздания, пропущенные дедлайны и прокрастинация также присущи людям с синдромом дефицита внимания.У взрослых гиперактивность выражается в психомоторном беспокойстве: человек не может расслабиться, крутит ручку, двигает ногами. Она может выражаться как потребность постоянно чем-то заниматься. Быстрое сгорание на эмоциях, проблемы с финансами из-за неконтролируемых растрат или карьерой из-за резких увольнений могут свидетельствовать об импульсивности. Также у людей возникают сложности и конфликты в отношениях.“Следует помнить, что “заболеть” СДВГ во взрослом возрасте невозможно. Поэтому, если ранее вы успешно справлялись с делами, водили автомобиль, могли сосредоточиться при необходимости на не очень любимой интеллектуальной деятельности, а потом заметили какие-то проблемы с вниманием и мышлением, то скорее всего это не СДВГ, а какое-то другое патологическое состояние. Если же такое проявляется с детства, то, возможно, вы не “изжили” свой СДВГ”, — объясняет врач-психиатр и доцент кафедры Детской и подростковой клинической психологии МИП Инна Марголина.Какие причины и факторы влияют на развитие СДВГ у детей и взрослыхСиндром дефицита внимания и гиперактивности не имеет известных специфических причин. Рассмотрим возможные.Генетическая расположенность. Ученые отмечают связь синдрома с генетическим фактором: он часто передается по наследству, от родителей к детям, а еще риск развития болезни у сестер и братьев людей с данным расстройством увеличивается на 5% по сравнению с общим населением.Нейробиологические механизмы. Люди с СДВГ имеют определенные различия в структуре и функциях церебральных тканей по сравнению с теми, у кого данного диагноза нет. Синдром дефицита внимания и гиперактивности связан с нарушением работы нейромедиаторов, а именно с недостаточной выработкой дофамина и норадреналина в префронтальной коре головного мозга. Это снижает способность регулировать внимание, принимать решения, импульсивность и активность.В норме дофамин отвечает за мотивацию, вознаграждение и фильтрацию шума, а норадреналин — за возбуждение и удержание фокуса. Однако при расстройстве происходит перегрузка, присутствуют слабая фильтрация внешнего шума и невозможность удержать внимание.Психоактивные вещества и токсины. Есть предположение, что на развитие СДВГ у взрослых влияют алкоголь, табак и кокаин, в том числе во время беременности. Также на это могут воздействовать и токсины, например, свинец.Роды. В формировании СДВГ у детей играют роль недоношенность или поздние роды, внутриутробная гипотрофия. Сюда же можно включить органические повреждения мозга и центральной нервной системы из-за заболеваний, которые появились во время внутриутробного развития или первых лет жизни ребенка.Психосоциальные факторы. Речь идет о неблагоприятной семейной обстановке, психологических детских травмах, алкоголизме родителей, драках и скандалах, криминальном окружении.Коморбидный аспект. У тех, кто страдает от синдрома дефицита внимания, часто встречаются дополнительные расстройства: биполярное аффективное, депрессивное, обсессивно-компульсивное.Как влияет на жизнь синдром дефицита внимания и гиперактивностиОсложнения и последствия, если не лечитьУчеба. Ребенку трудно концентрироваться, следовать инструкциям и выполнять задания. Часто возникает низкая успеваемость и повышенная утомляемость, иногда — тревожность или отвращение к обучению. Школьник может начать пропускать занятия и вступать в конфликты с преподавателями.Социальные отношения. Подросткам и детям с СДВГ может быть сложно выстраивать межличностные отношения с окружающими, так как они часто перебивают и нарушают границы, в также весьма импульсивны. Они с трудом адаптируются в коллективе, а это может привести к изоляции или буллингу со стороны сверстников.У взрослых людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности возникают конфликты в семье и на работе. Появляются сложности с доверием и саморегуляцией в отношениях.Психическое здоровье. Если не лечить СДВГ, повышается риск возникновения оппозиционно-вызывающего или тревожных расстройств, депрессии, нарушений сна, расстройств пищевого поведения или зависимостей: алкогольной, игровой, наркотической и так далее.Карьера. Из-за СДВГ человеку трудно придерживаться графиков и соблюдать дедлайны, а импульсивность и рассеянность мешают удержаться на одном месте работы. Заметны проблемы с управлением временем и финансами, и часто остается нереализованный потенциал при высокой интеллектуальной одаренности.Травмы и правонарушения. Импульсивные подростки и взрослые с СДВГ могут часто попадать в аварии и драки или нарушать закон.Положительные стороны СДВГЛюди с СДВГ часто мыслят креативно. Они быстро генерируют идеи, не боятся абсурда и находят нестандартные связи и идеи. Помимо этого, чрезмерная разговорчивость и раскованность позволяют “прокачать” коммуникабельность и избавиться от стеснительности и шаблонности в общении. А быстрая реакция и “живой” ум часто создают яркий и харизматичный образ, который так нравится окружающим.Даже несмотря на дефицит внимания, у людей с диагнозом есть сверхспособность очень много работать. Они умеют “гиперконцентрироваться” на том, что их привлекает, способны глубоко изучить определенную тему и проявлять максимальную продуктивность, когда чем-то увлечены.Взрослые и дети с СДВГ обладают высокой эмпатией и чувствует настроение других. Они могут быть теплыми и заботливыми, а также интуитивно понимают, как подстроиться под собеседника.Расстройство у взрослых, как правило, выражается в том, что они склонны жить “здесь и сейчас”. И это тоже можно назвать плюсом, так как они не тратят время на сожаления о прошлом и опасения перед будущим. А такие дети смелые и решительные. Они не боятся рисковать, поэтому вряд ли будут упускать шансы, которые дает жизнь.ДиагностикаКак понять, что у вас или у вашего ребенка СДВГИногда первые признаки СДВГ начинают проявляться у детей уже в три-четыре года. Чаще всего на начальных этапах ребенок уже показывает неумение играть в спокойные игры и долго сидеть без движения. После пробуждения он проявляет резкую возбудимость, с трудом удерживает на чем-либо внимание и не слушает окружающих.Инна Марголина отмечает, что диагноз СДВГ ставится не ранее шестилетнего возраста, так как до этого невозможно провести границу между свойственной детям живостью и непосредственностью и патологической неусидчивостью и невниманием. По словам эксперта, основной критерий — это школьная дезадаптация, когда неусидчивость и невнимательность мешают обучению. Именно на них стоит обращать внимание во время развивающих занятий у старших дошкольников.Если взрослый подозревает расстройство у себя, нужно учитывать, что симптомы СДВГ должны сохраняться с детства, даже если тогда человеку не был поставлен диагноз. Уже в старшем возрасте расстройство можно распознать по следующим признакам: трудности с организацией задач, частая смена работ и интересов, проблемы в отношениях и импульсивность.Кто и как ставит диагнозВыявить СДВГ у взрослых и детей и поставить диагноз может только врач: психотерапевт или психиатр. Сначала специалист проводит подробный осмотр пациента и выясняет, с какого возраста появились симптомы, как они проявляются и в каких сферах жизни. Он оценивает состояние человека по критериям МКБ-11 или DSM-5.Врач может предложить пройти тестирования, используя стандартизированные шкалы и опросники. Также специалист должен исключить другие заболевания: депрессию, аутизм, тревожные расстройства и остальные.Врач-психиатр Инна Марголина предупреждает, что за фасадом СДВГ может скрываться более серьезная психическая патология. “Достаточно часто врачи других специальностей ставят такой диагноз детям с аутизмом. А это совсем другой подход к лечению и психолого-педагогической коррекции. В любом случае, диагноз СДВГ должен ставить только врач-психиатр”.Важно учитывать, что самодиагностика — не официальная постановка диагноза. Но это может быть первым шагом к выявлению проблемы и пониманию своего состояния.Диагностические критерии DSM-5 для постановки диагнозаДевять симптомов и признаков невнимательности и девять гиперактивности и импульсивности включены в диагностические критерии DSM-5. Для постановки диагноза синдрома дефицита внимания и гиперактивности у человека должны проявляться минимум шесть симптомов из одной или обеих групп, а также:возникать минимум в двух средах и мешать нормальному функционированию: дома, в школе, на работе и так далее;проявляться в возрасте до 12 лет;присутствовать не менее шести месяцев;влиять на качество жизни, учебу, работу, отношения;не объясняться другим психическим состоянием.Теперь рассмотрим критерии DSM-5 по группам симптомов. Невнимательность:часто делает ошибки и игнорирует детали;с трудом удерживает внимание;не слушает, когда к нему обращаются;не следует инструкциям и не завершает задания;имеет трудности с самоорганизацией;избегает задач, которые требуют длительного умственного усилия;теряет вещи;легко отвлекается на посторонние стимулы;забывает о повседневных делах.Гиперактивность и импульсивность:часто двигает руками или ногами, суетится;встает со своего места, когда в этом нет необходимости;бегает, прыгает и лазает в неподходящих для этого ситуациях;не может играть тихо;всегда в движении;отвечает на вопросы, не дождавшись, пока их произнесут полностью;слишком много разговаривает;не может дождаться своей очереди;вмешивается в дела и разговоры других людей.Как лечить СДВГ: основные методы терапииМедикаментозная терапияГлавные задачи при коррекции СДВГ заключаются в том, чтобы снизить проявления гиперактивности, улучшить внимание и адаптацию, а также научить человека взаимодействовать с окружающими. Медикаментозное лечение считается одним из наиболее эффективных способа контроля симптомов СДВГ, особенно в средней и тяжелой формах. Врачи подбирают лекарства и дозировки индивидуально под человека и могут назначать психостимулирующие препараты, ингибиторы обратного захвата норадреналина, антидепрессанты и так далее.Существует мнение, которое пока не слишком распространено в нашей стране: что СДВГ лечится веществами амфетаминовой группы или производными амфетамина, рассказывает Станислав Бутов. Однако подавляющее большинство таких препаратов запрещено к обороту на территории России по веским причинам.“При этом расстройстве терапия проводит не только серьезными медицинскими препаратами, которые имеют множество побочных эффектов. В редких случаях допустимо, чтобы они входили в программу комплексной терапии, но даже тогда препараты не считаются основным методом. Самый значимый и эффективный — когнитивно-поведенческая терапия”, — подчеркивает врач-психиатр.Психотерапевтические и поведенческие методыСуществует несколько основных подходов психотерапевтических методов лечения, которые представляю собой важный элемент комплексного подхода к лечению синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Первый из них — когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она помогает детям, подросткам и взрослым научиться управлять своим поведением, социализироваться, выработать навыки планирования, саморегуляции и управления импульсами.Тренинги родительского поведения помогают грамотно выстроить поведение детей, поощрение и границы. Также при лечении СДВГ могут быть эффективными групповая терапия для подростков, чтобы научиться общению, самоконтролю и работе с самооценкой, а также эмоционально-фокусированная терапия.БОС-терапияБиологическая обратная связь (БОС-терапия) — метод тренировки мозга, основанный на использовании электроэнцефалографии (ЭЭГ), при котором человек в реальном времени получает информацию о своей физиологической активности и учится сознательно ее регулировать. Речь идет о мозговых волнах, пульсе, дыхании и так далее.В ходе терапии человеку надевают на голову ЭЭГ-датчики, и программа начинает считывать активность мозга. Она транслируется на экран, например, в виде игры или других сигналов. Если активность мозга соответствует “целевому состоянию”, — предположим, пациент правильно сконцентрировался, — то игра проходит успешно. Так, человек может самостоятельно увидеть, как работает его организм, и научиться контролировать работу мозга.БОС-терапия не лечит СДВГ, а учит мозг работать иначе. Такой “тренажер” подходит как для детей, так и для взрослых, а также работает в комплексе с другими методами: медикаментами, КПТ и так далее.Физиотерапия и массажЛюди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности часто находятся в состоянии повышенного возбуждения, и их нервная система “перегрета”. Хоть физиотерапия и массаж не считаются основными методами лечения расстройства, но они могут играть поддерживающую роль, так как снижают общий уровень тревожности, помогают расслабиться и “заземлиться”. Для снижения выраженности симптомов могут применяться различные процедуры: расслабляющий массаж, магнитотерапия, хвойные или солевые ванны и так далее.Нужно учесть, что у электро- и магнитофизиотерапевтического лечения есть противопоказания: беременность, доброкачественные и злокачественные новообразования, детский возраст до двух лет, наличие кардиостимуляторов и другие.Изменение образа жизни и режима дняДля облегчения симптомов СДВГ человеку рекомендуется изменить образ жизни и режим дня, так как без них лекарства и терапия могут не дать положительного результата. Необходимо составить расписание дня, повесить на видное место и соблюдать его ежедневно. Важно наладить сон: убирать все устройства (телефоны, планшеты и так далее) за несколько часов до сна, ложиться спать в одно и то же время, вечером принимать расслабляющую ванную и проводить время в тишине.Рекомендуется организовать рабочую зону: убрать со стола все лишнее, каждый день делать мини-уборки, использовать ящики и органайзеры для предотвращения хаоса. Также сюда входит планирование задач: можно записывать все в ежедневники, использовать стикеры, трекеры привычек, таймеры и тому подобное.Также для борьбы с симптомами СДВГ можно включить в свой график ежедневную физическую активность, чтобы снизить уровень возбуждения и сжечь избыточную энергию. А еще спорт помогает выработать дофамин и серотонин.Можно ли полностью вылечить СДВГПолностью вылечить СДВГ у взрослых и детей нельзя, так как это не болезнь в классическом понимании, а неврологическое поведенческое расстройство. Оно связано с особенностями работы головного мозга, в первую очередь — префронтальной коры и систем дофамина и норадреналина. Эти особенности формируются еще в детстве, но с возрастом могут ослабевать и изменяться.Синдром может негативно влиять на жизнь человека с диагнозом или окружающих, поэтому он все же нуждается в коррекции: медикаментозной поддержке, поведенческой терапии, изменении образа жизни и так далее. Хоть от расстройства нельзя избавиться полностью, его можно компенсировать и научиться с ним жить, строить отношения, учиться, работать и быть успешным.Рекомендации психологов для родителей детей с СДВГКак общаться и помочь ребенкуИз-за СДВГ ребенок может испытывать на себе недовольство родителей и учителей, насмешки со стороны сверстников, что, помимо основного отклонения, будет способствовать развитию психологической травматизации и депрессивного состояния, увеличивать тревожность, социальную изоляцию и снижать уверенность в себе, объясняет клинический психолог Екатерина Солдатова.Эксперт подчеркивает, что родителям важно принять состояние и особенность развития ребенка, а также рассказывает, что может сделать семья, чтобы снизить влияние СДВГ на его жизнь:обеспечить строгий распорядок дня;снизить риски переутомления;не нагружать большим количеством дополнительных занятий;проводить время на свежем воздухе;создать благоприятную среду для общения со сверстниками;хвалить и поддерживать, не ругать за плохие оценки;относиться с пониманием к невозможности самостоятельно выполнять домашние задания.Советы для взрослыхПсихолог, исследователь и автор собственных работ с психологическими травмами Ника Болзан подчеркивает, что очень важен комплексный подход, а в некоторых случаях может понадобиться медикаментозная терапия.“Помните: принятие диагноза — это начало пути к более осознанной жизни. Перестаньте себя винить. При СДВГ полезна работа с психотерапевтом. Обязательно стоит понять, как СДВГ повлияло на ваше психологическое благополучие и самооценку. Иногда необходимо работать не только с симптомами, но и с глубинными последствиями — в том числе с детскими травмами. В исследовании 2016 года доказано, что эмоциональная нестабильность у взрослых с СДВГ часто связана с травматическими эпизодами из детства. Непроработанные детские травмы могут усиливать проявления СДВГ и затруднять процесс адаптации”, — объясняет Болзан.Станислав Бутов рекомендует взрослым с СДВГ обращаться к психиатру, так как “поход к психологу будет полумерой и не поможет”.“Существует определенное предубеждение: “Я не псих, поэтому пойду к психологу, а не психиатру”. В глазах некоторых людей психиатрия подразумевает назначение пугающих “тяжелых” медицинских препаратов, которые могут навредить или сделают человека не таким, какой он есть. Это опасное заблуждение. Никто другой, кроме врача-психиатра, не способен лечить в полной мере это заболевание. Поэтому важно обращаться к специалисту и не бояться начинать психотерапевтические сессии», — рассказал эксперт.“Улучшить качество жизни взрослым людям с синдромом дефицита внимания помогает когнитивно-поведенческая терапия, спорт, режим труда и отдыха, налаживание качества сна. Медитации и йога увеличивают концентрацию внимания и снижают импульсивность. Также необходимы пешие прогулки для насыщения мозга кислородом и выработки гормонов удовольствия. В некоторых случаях врач-психиатр может назначить лекарственные препараты для облегчения состояния”, — рассказывает клинический психолог Екатерина Солдатова.Перспективы людей с диагнозомСиндром дефицита внимания и гиперактивности — не приговор, и в большинстве случаев прогнозы благоприятные. Можно не только жить с расстройством, но и использовать его как двигатель успеха. Все зависит от степени выраженности симптомов, наличия поддержки, осознанности, работы над собой и самопринятия.С подходящими преподавателями и индивидуальным подходом ребенок с диагнозом может учиться на отлично. В будущем проявляется способность добиваться успеха во многих профессиях, в том числе креативных, благодаря нестандартному мышлению. Также у таких людей есть сильные стороны, которые можно продолжать развивать: гиперфокус, эмпатия, чувство юмора, стремление к справедливости, быстрая адаптация к переменам и не только.“Важно понять, что СДВГ — это не слабость и не недостаток. Это иная настройка нервной системы, к которой важно найти подход. Понимание, забота и адаптация — вот, что помогает и детям, и взрослым не просто справляться, а раскрывать свой потенциал”, — добавляет психолог Ника Болзан.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки