Стройное тело летом: Психологические барьеры на пути к стройной фигуре

Проблемы с лишним весом и желание подтянуть свою фигуру знакомы многим. Однако не все осознают, что психология имеет огромную роль в этом процессе.Как объяснила RuNews24.ru Галина Леонова, нутрициолог и психолог, связь между похудением и психологическими аспектами очень глубока и часто незаметна для нас.По словам Галины, все наши поступки и мысли находятся под влиянием как сознательного, так и бессознательного. Важно понимать, что подсознание управляет до 80% наших желаний и мотивов. Это означает, что многие наши действия, в том числе и стремление похудеть, во многом определяются стереотипами, убеждениями и травмами, которые мы получили в детстве.На первый взгляд, кажется, что человек делает все возможное для достижения своей цели: меняет питание, регулирует режим, занимается фитнесом. Однако иногда, несмотря на все усилия, вес остается неизменным или колеблется. Почему это происходит? Галина Леонова отмечает, что причина может крыться в деструктивных установках и убеждениях, которые активно действуют из нашего подсознания.«Пока нам кажется, что мы управляем своим поведением, подсознание тихонько разговаривает с нами», — говорит эксперт.Почему не удается похудеть?Сложность в снижении веса может быть связана с внутренними конфликтами. Как утверждает Галина Леонова, многие из нас не осознают, что их установки из детства или переживания юности могут мешать им достичь желаемого. Например, убеждения о том, что «все в роду были полные» или «стройнеть сложно», могут стать настоящими преградами на пути к стройности.Галина предлагает мощное упражнение, которое может помочь осознать свои внутренние барьеры. Напишите на бумаге 30 убеждений, которые мешают вам чувствовать себя стройным и здоровым. Это позволит вам выявить те деструктивные мысли и эмоции, которые существуют в вашем подсознании. Вот несколько примеров:у меня в роду все были полные.с возрастом все набирают вес.стройнеть сложно.Психология играет ключевую роль в процессе похудения. Понимание своих подсознательных установок и работа над ними могут значительно облегчить путь к стройному телу и внутреннему комфорту. Если вы хотите изменить свою жизнь и тело, начните с осознания своих убеждений и проработки своих внутренних конфликтов. Это первый и, возможно, самый важный шаг на пути к успеху.

