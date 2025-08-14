Россиянам объяснили, как и где можно заразиться лихорадкой чикунгунья

Лихорадка чикунгунья разносится двумя видами комаров, сама болезнь из южных стран и не передается по воздуху.Об этом информирует Telegram-канал "Объясняем. РФ". Заразиться лихорадкой можно в трех регионах мира – Южной Америке, Африке и Азии. Источник утверждает, что наибольшее количество заболевших сейчас в Индии, Мадагаскаре, Шри-Ланке, Мадагаскаре, Сомали и Кении.Симптомы могут проявляться только на четвертый или даже восьмой день. Среди них высокая температура, боли в суставах и высыпания на теле. Наибольшую угрозу болезнь несет пожилым людям и младенцам.Уточняется, что лихорадка не передается воздушно-капельным путем, но есть риск заражения болезнью через кровь.Ранее внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что ни одного случая заболевания лихорадкой чикунгунья не зарегистрировано в России, эпидемиологической опасности на сегодняшний день нет.

